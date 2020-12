METEO – PEGGIORAMENTO in arrivo nelle PROSSIME ORE con PIOGGE e ACQUAZZONI, ecco dove

Anticiclone protagonista per la prima parte di settimana

Come abbiamo più volte specificato nei passati giorni, una cupola anticiclonica di matrice azzorriana si è elevata dalle omonime isole fino ad interessare il Mediterraneo centrale, portando condizioni di prevalente stabilità sull’Italia per tutta la prima parte di questa settimana, salvo locali eccezioni in particolare nella giornata di ieri sulle regioni nordoccidentali. Nelle ultime ore tale Anticiclone sta arretrando vistosamente sotto i colpi della progressione di una saccatura di origine artico marittima, come accenneremo nel presente editoriale. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prevalente stabilità anche oggi fin ora, qualche rovescio tra Toscana e Liguria

Anche nella giornata odierna si è assistito fin qui a condizioni meteo di prevalente stabilità, con qualche rovescio che nelle prime ore della notte ha continuato ad interessare le aree interposte tra la Liguria e la Toscana. Questo a causa delle prime infiltrazioni delle correnti nordatlantiche che, come vedremo e com’era evidente dal quadro previsionale di ieri, nelle prossime ore porteranno maltempo anche sui settori centrali.

Nelle prossime ore peggiora anche sui settori centrali

L’intrusione delle correnti nordatlantiche all’interno del bacino del Mediterraneo sarà dunque via via più incidente a tal punto da estendere condizioni di maltempo anche sui settori centrali. L’instabilità risulterà tuttavia ancora una volta piuttosto localizzata, con rovesci e acquazzoni in Umbria e nelle zone interne del Lazio. Accumuli comunque decisamente deboli, stando almeno a ciò che prospettano i principali centri di calcolo.