METEO – PEGGIORAMENTO in arrivo nelle prossime ore in ITALIA, ecco le zone colpite

Maltempo in atto sui settori nordoccidentali

Continua imperterrita la battaglia che le due figure bariche dominanti nel Mediterraneo nonché l’Alta pressione di origine africana e il flusso atlantico, stanno portando avanti fin da questo fine settimana. Le condizioni meteo in Italia appaiono pertanto da quel giorno disturbate in maniera però sparsa e poco organizzata, anche grazie alla mancanza di un vero e proprio minimo depressionario. Il maltempo all’interno della nostra Penisola si manifesta il più delle volte in un contesto di tempo comunque in prevalenza stabile, come il caso della giornata odierna, in cui si verifica l’assenza di fenomeni su gran parte del territorio nazionale eccezion fatta per i settori nordoccidentali.

Maggio inizia come aprile?

Con l’avvento del nuovo mese è terminato un aprile dai caratteri si direbbe quasi estivi sotto unicamente il profilo delle piogge. Chiaro che le temperature (e ci mancherebbe altro) siano state piuttosto contenute. Questo poiché è spesso mancata all’interno del Mediterraneo e sulla nostra Penisola, una perturbazione strutturata di minimo depressionario in grado di portare a condizioni di diffuso e duraturo maltempo. Nonostante ciò, nei passati giorni non sono mancati comunque dei disagi dovuti proprio alle piogge e ai forti venti, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno del nostro editoriale.

Tira e molla del flusso atlantico

In un contesto sinottico che vede la figura dell’Alta pressione radicata praticamente sul Mediterraneo meridionale, il flusso atlantico trova davvero difficile poter affondare all’interno di esso o sulla nostra Penisola, e con ciò si spiega il periodo di prolungata siccità che vive anche il nostro Paese. La corrente a getto che domina il flusso atlantico che insiste da diversi giorni oltralpe è quindi praticamente costretta ad una sorta di tira e molla attraverso un’ondulazione che spesso interessa le aree a nord della nostra Penisola. Stando ai principali centri di calcolo, è proprio quello che sembra avvenire nelle prossime ore, con un nuovo peggioramento in arrivo, vediamo quali zone colpirà.