METEO – PEGGIORAMENTO in atto, forte MALTEMPO in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Tempo in visibile peggioramento sull’Italia

E’ durata non più di 48 ore la pausa dalle precipitazioni che ha interessato la nostra Penisola nei passati due giorni grazie all’elevazione dell’Anticiclone africano che tuttavia in queste ore, si trova nuovamente in difficoltà a causa dell’affondo di un flusso perturbato sul Mediterraneo centro-occidentale. Ciò ha provocato un netto aumento della copertura nuvolosa che risulta piuttosto compatta soprattutto lungo i settori occidentali, con l’ingresso delle prime piogge.

Prime piogge al nordovest

Le condizioni meteo sono dunque evolute verso un netto peggioramento in queste ore sullo stivale e la nuvolosità piuttosto compatta sui settori occidentali porta in alcuni casi anche delle piogge in particolare sulle regioni del nordovest. Particolarmente colpito è l’alessandrino, con fenomeni mediamente moderati, ma a tratti anche intensi. Le temperature risultano in netto aumento nei valori minimi, grazie anche al venir meno dell’inversione termica notturna dovuta al transito di irregolari disturbi nuvolosi.

Ulteriore peggioramento atteso nelle prossime ore

Il transito verso oriente del suddetto cavo atlantico in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale, acuirà le condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, non solo da un punto di vista di intensità dei fenomeni, ma anche di estensione. Il maltempo infatti si allargherà a tutti i settori nordoccidentali con fenomeni anche intensi e temporaleschi soprattutto in Liguria, ma si estenderà anche in Emilia Romagna e Lombardia, con fenomeni più attenuati, stando ai principali centri di calcolo.