METEO – PEGGIORAMENTO in atto in ITALIA, nelle prossime ore sarà ancora MALTEMPO, ecco dove

Termina la fase di prolungata stabilità in Italia

A partire in realtà già dalla seconda parte della giornata di ieri, nonché giornata di Pasquetta e nella giornata odierna, è terminata la fase di prolungata stabilità anche aveva interessato la nostra Penisola nel corso dei giorni passati. La parentesi stabile che per certi versi sembrava non finire più era stata portata in Italia da un esteso promontorio anticiclonico di origine afroazzorriana che, oltre ad assicurare condizioni soleggiate e asciutte, aveva fatto impennare anche i valori termici, portando la colonnina di mercurio localmente anche oltre i +28°C al nord, e temperature comunque piuttosto miti anche sulle pianure interne delle regioni centrali.

Una saccatura di origine nordatlantica affonda sul Mediterraneo occidentale

Già intorno alla giornata di Pasqua era stato piuttosto evidente l’abbassamento della corrente a getto tanto che la questione aveva meritato nei passati giorni un nostro approfondimento effettuato in un editoriale apposito. Tale abbassamento repentino della corrente a getto ha favorito uno scambio meridiano, con l’affondo di una saccatura di origine nordatlantica sul Mediterraneo occidentale che porta i suoi principali effetti sulla Penisola iberica, con forte maltempo e anche qualche grandinata. Tale peggioramento riesce però a portare i suoi blandi effetti anche sullo stivale, con delle piogge già a partire dalla seconda parte della giornata di ieri stanno interessando l’Italia.

Piogge sulle regioni centrali, maltempo ordinario

Fin dalle primissime ore della giornata odierna alcune piogge hanno interessato le regioni centrali e lo hanno fatto investendo dapprima il versante tirrenico e poi quello adriatico (provenendo da ovest il peggioramento). L’instabilità però non è stata tale da apportare chissà quale fenomeno intenso e infatti sono perlopiù risultati di debole o moderata intensità, capaci di portare blandi accumuli al suolo grazie anche alla rapidità delle precipitazioni stesse. Nulla dunque a che vedere con quello che in alcune parti del mondo sta succedendo, in particolare negli Stati Uniti dove una serie di tornado si è abbattuta quest’oggi causando anche diverse vittime.