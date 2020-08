METEO – PERICOLO FUGA dalle SPIAGGE con l’arrivo del violento MALTEMPO, ecco le ZONE COLPITE

Riecco il maltempo al nord, ancora stabile sulle regioni centro-meridionali

Una nuova saccatura di origine atlantica è tornata a spingere dai quadranti settentrionali provocando un arretramento da parte dell’Anticiclone africano che ha per più giorni avvolto la nostra Penisola. Segnali di cedimento che erano già evidenti nella giornata di ieri con la formazione di qualche temporale nelle zone interne del nostro Paese in occasionale sconfinamento verso le aree costiere, ma che oggi sono divenuti ancor più evidenti grazie ad un fronte di maltempo che ha investito tra la notte e la mattinata il nord Italia. Restano ancora all’asciutto le regioni del centro-sud. Il peggioramento aveva peraltro indotto il Dipartimento di Protezione Civile ad emettere allerta per oggi.

Acquazzoni e temporali provocano danni e disagi sparsi al nord, più colpita Alessandria

Tra le ore di questa notte e le prime ore di questa mattina molteplici sistemi temporaleschi hanno avuto origine al nord Italia e in particolare nell’occhio del maltempo è stato principalmente il Piemonte, ma anche la Lombardia centro-orientale, con un maggior coinvolgimento delle aree del mantovano. E’ però in Piemonte che si sono registrate le principali criticità, con danni e disagi ingenti soprattutto ad Alessandria, dove si è abbattuto un vero e proprio nubifragio accompagnato da violente raffiche di vento fino a 100km/h. Tuttavia, il fronte perturbato si è successivamente esteso verso sud, interessando anche l’Emilia-Romagna.

Ondata di maltempo non ancora terminata, ora anche le spiagge nel mirino

Nonostante una generica attenuazione dei fenomeni sulle regioni settentrionali d’Italia nel corso di questo pomeriggio, l’ondata di maltempo non è però terminata qui, non solo per il nord, ma anche per gran parte del nostro Paese (aree non ancora interessate dai temporali comprese). Mentre infatti nelle prossime ore sistemi temporaleschi torneranno a generarsi su alcune zone del settentrione, in particolare tra Piemonte e Lombardia, nella giornata di domani lunedì 3 agosto presenterà carattere più sparso e andrà ad interessare anche molte spiagge italiane, vediamo le zone colpite.