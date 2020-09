METEO – pericoloso BLOCCO OMEGA in vista, ecco quali conseguenze per l’ITALIA

Caldo in aumento ma attenzione alla possibile formazione di un blocco omega

Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF confermano per la prima parte della prossima settimana un vasto campo di alta pressione sull’Europa. Condizioni meteo stabili e soleggiate con clima piuttosto caldo anche in Italia dove le temperature saliranno ben oltre le medie del periodo. Verso la fine della seconda decade di settembre i principali modelli iniziano però a divergere con lo scenario peggiore che viene proposto dall’europeo. La situazione sinottica europea potrebbe infatti incastrarsi con la formazione di un pericoloso blocco omega. Si avrebbe dunque una circolazione depressionaria tra Atlantico e Penisola Iberica, un anticiclone in risalita dall’Italia fin verso il Mare del Nord e una discesa di aria molto fredda verso l’Europa orientale e il Mar Nero. Perdurare di condizioni meteo estive non sarebbe dunque così remoto.

Anticiclone di blocco e omega blocking, vediamo cosa sono

In meteorologia si parla di blocco riferendosi ad una particolare situazione atmosferica che viene come “congelata”, con la sinottica impossibilitata a cambiare. Quando si è in presenza di un blocco, la situazione sinottica tenderà a rimanere invariata per alcuni giorni e a volte anche di più. A seconda della zona, una situazione del genere può portare o un clima estremamente caldo e soleggiato oppure una forte fase di maltempo accompagnata anche da fenomeni violenti e duraturi. Esistono varie tipologie di blocchi: il più famoso senza dubbio è il blocco omega, che si può osservare varie volte durante l’anno sia sul continente europeo che su quello americano. Esso è composto da una cupola anticiclonica centrale, affiancata da due profonde saccature depressionarie. Il blocco omega dunque è una particolare tipologia di blocco atmosferico che prende il nome dalla lettera dell’alfabeto greco “omega” appunto.

Ipotesi del modello europeo per la prossima settimana

Analizziamo allora l’ultima uscita del modello europeo per capire quali potrebbero essere le conseguenze sul nostro Paese. Il blocco omega potrebbe prendere forma intorno al 18 del mese e durare almeno fino al 21, cioè al termine della simulazione modellistica. Precisiamo comunque che l’evoluzione meteo del modello americano è per adesso diversa. Condizioni meteo stabili e soleggiate si avrebbero sull’Italia con temperature ancora ben al di sopra delle medie del periodo e siccità prolungata su molte regioni. Intesa fase di maltempo invece sui settori più occidentali dell’Europa ed in particolare sulla Penisola Iberica dove la depressione sarebbe costretta a stazionare perché impossibilitata a muoversi verso est. Infine aria molto fredda per il periodo scenderebbe verso Russia, Finlandia ed Europa orientale portando le prime nevicate forse anche in pianura.