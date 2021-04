METEO – periodo PERTURBATO in vista con piogge, temporali e ancora clima FREDDO, vediamo fino a quando

Correnti umide con molte nuvole e piogge sparse in Italia, atteso ulteriore peggioramento

Come anticipato nei giorni scorsi clima meno freddo ma condizioni meteo instabili in questo secondo weekend di aprile che sta vedendo molte nuvole sull’Italia e anche precipitazioni sparse. La situazione sinottica vede infatti una saccatura depressionaria in transito sull’Europa occidentale la qualche porta correnti umide anche sul Mediterraneo centrale. Giornata di oggi che vedrà precipitazioni diffuse al Nord, più intense al Nord-Ovest, e fenomeni sparsi ma più deboli anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Più al riparo il Sud dove le condizioni meteo saranno più asciutte con nuvolosità alternata a schiarite. Nuovo peggioramento meteo atteso per l’inizio della seconda settimana di aprile.

Perturbazione atlantica sul Mediterraneo centrale con piogge e temporali

Nei prossimi giorni la perturbazione atlantica al momento in transito sulla Penisola Iberica punterà verso il Mediterraneo centrale mantenendo condizioni meteo instabili o perturbate. Giornata di Lunedì che vedrà ancora piogge e temporali investire le regioni del Nord ma entro la sera anche la Sardegna e le regioni del Centro. Fenomeni più intensi e anche a carattere di temporale specie su Liguria e Toscana. Entro la notte su Martedì maltempo severo anche al Nord-Est con possibilità di nubifragi specie sul Friuli. Peggioramento meteo in arrivo a seguire anche sulle regioni del Sud con piogge e temporali sparsi. Miglioramento atteso nella seconda parte della settimana ma con tempo ancora a tratti instabile da Nord a Sud.

Clima ancora freddo in vista con temperature sotto la media, ecco perché

Dopo il freddo intenso con le gelate tardive della scorsa settimana, durante il weekend i valori di temperatura si sono riportati su valori in linea con le medie del periodo o in alcuni casi anche poco sopra. Tra Lunedì e Mercoledì però, l’aria fredda al seguito della perturbazione porterà un nuovo calo termico con temperature inferiori alle medie anche di 4-6 gradi su tutta l’Italia. Il peggioramento meteo associato al freddo porterà anche la neve a quote medio-basse sia sulle Alpi che sull’Appennino. Temperature che anche sul lungo periodo potrebbero rimanere al di sotto delle medie. La tendenza fino al termine della seconda decade di aprile mostra infatti un anticiclone verso la Scandinavia e un flusso di correnti fredde orientali verso l’Europa centrale e il Mediterraneo.