METEO – Persiste il RISCHIO di FRANE in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA: ecco le città interessate

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e sulla Calabria meridionale con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nottetempo e fino al primo mattino nebbie diffuse e persistenti sulle pianure del Nord. Temperature: senza variazioni significative. Venti: di burrasca dai quadranti settentrionali su Puglia e zone ioniche peninsulari; forti con rinforzi di burrasca sul resto del Sud. Ovunque in attenuazione serale a partire dalle zone settentrionali. Mari: agitato il Mar Ionio, molto mossi l’Adriatico centro-meridionale e tutti i restanti bacini meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella giornata di domani lunedì 14 dicembre avanzerà l’Anticiclone e porterà la prima giornata con condizioni meteo di generale stabilità, ponendo fine alla lunga finestra di maltempo che ha interessato l’ Italia nel corso delle ultime due settimane (ed oltre). Tuttavia le piogge e gli acquazzoni susseguitisi nei passati giorni, hanno reso il terreno molle e ancora esposto al rischio di frane, motivo per il quale il Dipartimento di Protezione Civile si è vista costretta ad emettere una nuova allerta, come vedremo nel presente editoriale. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base della situazione idrogeologica in cui versa il Paese, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 14 dicembre 2020:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Alto Piave, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Interessati dunque dall’allerta i capoluoghi di Vicenza e Belluno.