METEO – PERTURBAZIONE in azione con ACQUAZZONI in arrivo, scatta l’ALLERTA ROSSA della Protezione Civile

Piogge e acquazzoni, danni in Campania

Anche nella giornata odierna abbiamo trovato la classica situazione di maltempo sulla nostra Penisola che, in maniera sparsa, interessava praticamente tutti i settori italiani da nord a sud. Naturalmente dunque alcune località sono rimaste all’asciutto, mentre altre hanno dovuto fare i conti con fenomeni a tratti anche molto intensi e a carattere di nubifragio. Ad esempio, il paese di Giugliano in Campania, ha dovuto affrontare in tal senso danni e disagi recati a causa di una voragine che si è aperta sulla strada e che ha lasciato isolate circa 200 persone.

Domani nuova giornata di maltempo

Nella giornata di domani giovedì 10 dicembre la perturbazione tutt’ora in auge porterà ancora condizioni di maltempo sulla nostra Penisola e in particolare al centro-sud: qui sarà infatti possibile osservare la presenza di fenomeni sparsi e mediamente moderati, soprattutto lungo il versante tirrenico. Altrove invece il tempo risulterà in graduale miglioramento, prima che una nuova perturbazione punti anch’essa l’Italia entro la giornata di venerdì 11.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica, settori centro-settentrionali tirrenici della Calabria, Sicilia centro-occidentale e Sardegna sud-occidentale con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su pianura veneta, Romagna e Appennino emiliano, Toscana orientale e meridionale, Umbria, Marche, Lazio, resto di Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare al Sud e sulla Sardegna. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile diminuzione le minime sul Nord-Est e sulle regioni centro-meridionali. Venti: forti occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria e localmente sul resto del Sud peninsulare. Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna ed il Tirreno meridionale settore Ovest; molto mossi il resto del Tirreno e lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.