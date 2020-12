METEO – PERTURBAZIONE in transito, ancora MALTEMPO sull’ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo nella prima metà di oggi sui settori tirrenici meridionali

Le condizioni meteo sono risultate fin da subito tendenzialmente perturbate sulla nostra Penisola nella giornata di oggi, con rovesci e acquazzoni localmente anche intensi sui settori tirrenici meridionali a causa del transito di una depressione mediterranea dal basso Tirreno al Mar Jonio. Maltempo che non ha mancato purtroppo di portare qualche danno e disagio connesso soprattutto alle frane, in particolare in Campania. Condizioni che sono poi gradualmente migliorate nel pomeriggio con isolati e residui rovesci.

Domani nuovo impulso perturbato, transito di un minimo depressionario sul Mar Tirreno

Nella giornata di domani sabato 12 dicembre la formazione di un minimo depressionario sull’alto Tirreno causerà condizioni meteo di maltempo fin dalle prime ore della notte a partire dai settori tirrenici settentrionali. Previsti acquazzoni, ma anche nevicate sul settore appenninico fin sui 500/600 metri. Il transito verso meridione della predetta perturbazione estenderà l’instabilità su tutto il versante tirrenico e sui settori occidentali della Sardegna con fenomeni mediamente moderati. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e sulla Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Liguria di Levante, settori appenninici di Emilia Romagna, e resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: isolate sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1000-1200 m sull’Appennino centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento le minime al Nord e Sardegna, massime in locale sensibile aumento al Sud. Venti: tendenti a forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna, in estensione dal pomeriggio alla Sicilia; localmente forti settentrionali su Liguria, Toscana e Lazio. Mari: da molto mossi ad agitati, dalla sera molto agitati, il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.