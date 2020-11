METEO – PERTURBAZIONE in transito in ITALIA, MALTEMPO in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco i dettagli

Deboli piogge in Campania in mattinata

Un fronte perturbato è transitato dalla mattinata di ieri tra il basso Lazio (dove i fenomeni sono stati anche molto intensi e a carattere di nubifragio, tanto da portare diversi disagi) e, verso la serata e le prime ore di questa notte, sulla Campania dove le piogge sono però risultate più deboli. Gli accumuli infatti si aggirano tutti al di sotto del millimetro, eccezion fatta per alcune località del salernitano, dove arrivano a superarlo seppur di poco.

Stabile fin dalle prime ore di questo pomeriggio

Le condizioni meteo per il resto appaiono generalmente stabili fin dalle primissime ore di questo pomeriggio in Italia, seppur in alcuni casi i cieli si sono rivelati e si rivelano tutt’ora parzialmente o prevalentemente nuvolosi. L’assenza di fenomeni caratterizza dunque attualmente la totalità del territorio nazionale anche se nelle prossime ore, come vedremo anche nel prossimo paragrafo e come approfondito anche ieri, il tempo è destinato a peggiorare in alcune zone del Paese.

Prossime ore arriva il maltempo, versante tirrenico nel mirino

Stando dunque a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, nelle prossime ore il tempo sarà destinato a peggiorare sul nostro Paese a causa di un lieve affondo di un cavo atlantico che determinerà l’ingresso delle prime locali piogge sul versante tirrenico, con maltempo isolato dunque in Liguria (specie genovese) e tra Lazio e Toscana. Nelle prime ore di domani lunedì 16 novembre il peggioramento si estenderà in parte del nord e del centro.