METEO – PERTURBAZIONE INVERNALE con PIOGGE e NEVE a quote basse, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Piogge sui settori centrali, neve a quote molto basse al nordovest ed Emilia

Le condizioni meteo stanno gradualmente precipitando sulla nostra Penisola con l’affluire di correnti più fredde che stanno innescando una ciclogenesi sul medio-alto versante tirrenico in grado di portare un’ondata di maltempo sugli omonimi settori e sulle regioni nordoccidentali, dove il crollo delle temperature permetterà nevicate fino a quote molto basse e prossime a quelle pianeggianti tra cuneese e alessandrino nel corso della notte. Neve a quote basse anche in Emilia, soprattutto nelle zone pedemontane.

Piogge e nevicate a gogo

Il maltempo imperverserà anche nella giornata di domani mercoledì 2 novembre, quando la neve continuerà ad interessare gli stessi settori menzionati in precedenza a quote molto basse e accumuli finali localmente anche oltre mezzo metro. Nevicate anche sull'Appennino oltre i 1000 metri, più bassa sul settore Tosco-Emiliano. Nel pomeriggio è atteso un nuovo forte peggioramento sui settori centrali, Romagna e Triveneto a causa della risalita di un minimo depressionario dal Canale di Sardegna. Il fronte instabile in serata si estenderà su parte del sud colpendo principalmente la Campania con fenomeni intensi, ma anche il Molise e la Puglia settentrionale. Tempo tendenzialmente instabile anche sulle Isole Maggiori.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori interni del Lazio centro-meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise e su Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Lombardia sud-orientale, Emilia-Romagna, Marche occidentali, Umbria, restanti settori di Lazio e Campania e su Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del centro nord peninsulare, restanti settori della Basilicata e su Sardegna centro meridionale, Sicilia, Calabria meridionale, centrale ionica e settentrionale tirrenica, Puglia meridionale e settentrionale, con quantitativi cumulati deboli; Nevicate: inizialmente fino a quote di pianura al settentrione, in esaurimento nel corso della giornata, con apporti al suolo da deboli a moderati in pianura, abbondanti alle quote superiori; al di sopra dei 700-1000 m sul versante toscano dell’Appennino settentrionale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui crinali; al di sopra dei 1200-1400 m sull’Appennino romagnolo e umbro-marchigiano, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 1300-1600 m sull’Appennno laziale e abruzzese con abbassamento della quota neve durante la serata, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile rialzo su Toscana, Romagna, Umbria, Lazio e Sud peninsulare, in sensibile diminuzione su Piemonte, Liguria e settori alpini; massime in sensibile diminuzione sulla Pianura Padana, Romagna e Centro-Sud, in sensibile aumento sui settori costieri adriatici centro-meridionali e sulla Calabria. Venti: inizialmente forti settentrionali su Sardegna e Liguria, con raffiche di burrasca o burrasca forte sui relativi crinali appenninici e sulla Liguria centrale; forti orientali sui settori costieri e pianeggianti di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna con raffiche di burrasca forte sul triestino; forti dai quadranti meridionali sul Sud e sul Molise, con raffiche di burrasca sui crinali appenninici e sui rilievi della Sicilia e tendenti a rinforzare in serata fino a burrasca su zone ioniche e Puglia. Mari: da molto mossi ad agitati il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.