METEO – PERTURBAZIONE investe l’ITALIA con NUBIFRAGI: ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori orientali della Sardegna, con quantitativi cumulati elevati o puntualmente molto elevati; sparse, tendenti nel pomeriggio a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sardegna, su Calabria, Basilicata, Campania, Lazio meridionale, Puglia meridionale, Liguria di ponente, con quantitativi cumulari da deboli a puntualmente moderati, specie su Sardegna e Calabria ionica; isolate, anche a carattere di rovescio, sul resto del Sud, su Molise, Abruzzo, resto di Lazio e Liguria, coste della Toscana e su Emilia Romagna orientale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno di rilievo. Temperature: in locale sensibile aumento le massime al meridione. Venti: da forti a burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte, su Sardegna e Sicilia, in estensione alla Calabria; tendenti a forti sud-orientali su tutti i settori tirrenici e sulle zone ioniche; forti settentrionali sulla Liguria, dal pomeriggio localmente forti orientali su Toscana e alto Adriatico. Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali e meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella giornata di domani sabato 28 novembre l'ulteriore avvicinamento del minimo depressionario vagante sul Mediterraneo determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con maltempo intenso sulle Isole Maggiori con plausibili nubifragi ancora sulle zone orientali della Sardegna, in estensione successiva verso la Calabria e Campania in serata. Piogge anche sulla Liguria centro-occidentale e sul cuneese in mattinata; ancora asciutto altrove anche se qualche rovescio potrebbe interessare il Lazio, specie meridionale e settori costieri.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 28 novembre 2020: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Campidano, Gallura, Bacino del Tirso. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Sardegna, Calabria, Sicilia e Basilicata.