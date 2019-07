METEO: perturbazione in transito, temporali e possibili nubifragi in ITALIA

Italia nella morsa del maltempo con il transito di una perturbazione

Come da previsione, nelle ultime ore le condizioni meteo sono andate incontro ad un marcato peggioramento sull’Italia, complice l’arrivo di una vasta perturbazione atlantica. Questa già ieri, martedì 9 luglio, ha fatto sentire i suoi effetti, portando maltempo intenso ad iniziare dal Centro Nord: qui non sono mancati acquazzoni, temporali, locali nubifragi ma anche fenomeni violenti, con grandine grossa e qualche tromba d’aria. Nelle prossime ore le condizioni meteo non sono destinate a cambiare sull’Italia, perché la perturbazione continuerà il suo transito sulla nostra Penisola, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito: questa volta il maltempo raggiungerà anche le regioni meridionali.

Emilia Romagna e Marche flagellate da grandine e nubifragi

In particolare, le regioni più colpite dal maltempo ieri sono state Emilia Romagna e Marche, dove si sono registrati, oltre a temporali e locali nubifragi, anche grandine di dimensioni prossime alle palle da baseball e delle trombe d’aria. Attenzione a non confondere poi questi fenomeni con i downburst, come quello che ha devastato, sempre ieri, la zona di Ancona. Nelle prossime ore, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, il maltempo non darà tregua ancora una volta a queste regioni, con acquazzoni, temporali e possibili nubifragi dalla Romagna fin sul basso versante adriatico. Non mancheranno precipitazioni sparse sul resto dell’Italia, con condizioni meteo instabili su tutta la Penisola.

Maltempo intenso specie sul versante Adriatico nelle prossime ore

Come detto, il maltempo intenso non darà tregua all’Italia neanche oggi, mercoledì 10 luglio, con la perturbazione atlantica che continuerà il suo transito sulla nostra Penisola. Sono attese condizioni meteo instabili da Nord a Sud ma in particolare i settori più colpiti dalle precipitazioni di forte intensità saranno quelli orientali: dalla Romagna alla Puglia non si escludono possibili nubifragi nelle prossime ore, con temporali e grandine grossa sia sull’Appennino che sulle coste. Il maltempo si concentrerà soprattutto al Centro Sud e non mancheranno piogge e acquazzoni anche sul versante tirrenico, mentre al Nord Italia, dopo le precipitazioni di questa mattina, le condizioni meteo andranno man mano verso un generale miglioramento.