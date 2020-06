METEO – Picchi di +40 gradi in settimana, a seguire possibile GOCCIA FREDDA con temporali anche intensi sull’ITALIA

L’estate conquista l’Italia con sole e temperature in aumento, possibili sorprese a luglio

Come anticipato nei nostri precedenti editoriali le condizioni meteo per questo finale di giugno si sono fatte finalmente estive in Italia con tanto sole e caldo che è aumentato sensibilmente. Temperature in ulteriore aumento nei prossimi giorni con punte che potrebbero anche raggiungere i +40 gradi. La prima decade di luglio potrebbe però riservare qualche sorpresa con un break estivo in grado di portare maltempo e un calo delle temperature. Nei prossimi giorni non mancheranno comunque alcuni temporali di calore soprattutto al Nord Italia dove potrebbero risultare localmente anche intensi. Intorno al primo weekend del prossimo mese sia il modello GFS che l’europeo ECMWF azzardano l’ipotesi del passaggio di una goccia fredda sull’Italia.

Caldo in aumento con valori massimi che potrebbero raggiungere i +40 gradi, ecco dove

Un campo di alta pressione di matrice sub tropicale nel corso dei prossimi giorni si estenderà sul Mediterraneo centrale portando caldo abbastanza intenso in particolare sulle regioni del Sud Italia. Le temperature potrebbero salire fino a 3/5 gradi al di sopra delle medie del periodo configurando quindi una moderata ondata di caldo per l’Italia. Condizioni meteo stabili e soleggiate al Centro-Sud con massime più elevate su Puglia, Sicilia e Sardegna dove non si escludono anche +40 gradi. Meno caldo invece al Nord Italia dove non mancheranno anche dei temporali e le temperature massime saranno generalmente comprese tra +28 e +34 gradi.

Goccia fredda in arrivo per il modello GFS sul Mediterraneo entro il weekend

Sono diversi giorni che il modello americano GFS ci propone diverse ipotesi circa un peggioramento meteo intorno al primo weekend di luglio. Anche l’ultimo aggiornamento mostra la possibilità di un piccolo break estivo con rapida fase di maltempo nella giornata di Sabato 4 luglio. L’abbassamento del flusso atlantico porterebbe al transito di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale da nord-ovest verso sud-est con conseguente isolamento di una piccola goccia d’aria fredda in quota. Temporali e locali nubifragi in particolare al Centro-Nord con annesso un generale calo delle temperature su valori anche di poco al di sotto delle medie.