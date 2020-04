METEO – PICCO del CALDO con MASSIME oltre i +25°C, ecco dove

“Bolla” d’aria calda sull’Italia, temperature massime localmente oltre i +25°C Meteo – Nel corso di questo fine settimana le temperature risulteranno decisamente calde per il periodo, seppur senza valori eccezionali; il principale responsabile è l’anticiclone Africano, richiamato sul bacino del Mediterraneo da una vasta lacuna barica presente tra Penisola Iberica ed il vicino Atlantico. Nonostante i cieli non siano del tutto sereni, le colonnine di mercurio riusciranno a superare la soglia dei +20°C su tutte le Regioni; in particolare, ci attendiamo tra oggi e domani picchi di +24/+26°C sulla Pianura Padana, Puglia, Metaponto e zone interne delle due Isole Maggiori. L’avvezione calda si farà sentire in particolare anche sui settori montuosi, dove alla quota di 1500 metri si potranno raggiungere i +15°C; lo zero termico, ovvero la quota di riferimento degli 0°C, all’estremo Sud sfiorerà i 4000 metri. Anticiclone e temperature miti, ma il tempo non sarà ovunque stabile Meteo – Nonostante la presenza di un promontorio anticiclonico, responsabile delle temperature superiori alle medie del periodo delle prossime ore, le condizioni meteo non risulteranno ovunque stabili. L’Italia, infatti, si ritroverà a sinistra dell’asse del promontorio, ovvero nella parte ascendente del flusso più umido; deboli piogge interesseranno la Sardegna nella giornata odierna, in successiva estensione a Lazio ed Abruzzo nella prossima notte. Cieli nuvolosi per stratificazioni basse su gran parte delle coste tirreniche, Liguria e Sicilia meridionale, mentre i cieli si presenteranno soleggiati sui settori adriatici e dell’estremo Sud. Da segnalare la presenza di pulviscolo sahariano nell’atmosfera, rendendo i cieli a tratti offuscati, a testimonianza della risalita di masse d’aria calde dal Nord Africa. Lunedì è in arrivo una ciclogenesi con piogge diffuse! Con l’inizio della prossima settimana si assisterà ad un deciso e diffuso peggioramento delle condizioni meteo. L’area di bassa pressione attualmente presente sulla Penisola Iberica, tenderà ad approfondirsi ad inizio settimana tra la Tunisia ed i bacini meridionali italiani; condizioni meteo attese in deciso peggioramento nella giornata di Lunedì 20 Aprile su tutte le Regioni, con piogge diffuse e locali temporali. I fenomeni potranno risultare localmente abbondanti, mentre i venti tenderanno a rinforzarsi su tutti i settori, sferzando l’intera Penisola e le due Isole Maggiori. Le temperature, inevitabilmente subiranno una generale flessione, specie al Centro-Nord. Durante la settimana si osserverà un graduale miglioramento delle condizioni meteo al Nord, mentre il tempo potrebbe mantenersi instabile sulle Regioni centro-meridionali ed Isole Maggiori.

Tendenza fine Aprile possibile spiccata variabilità primaverile Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, dopo il maltempo in arrivo nella giornata di Lunedì, le condizioni meteo potrebbero rimanere localmente instabili anche nel prosieguo del mese di Aprile. Una lacuna barica potrebbe mantenersi a lungo sul Mediterraneo centrale, rendendo l’atmosfera a tratti instabile; non sono previste perturbazioni oceaniche significative, ma potremmo andare incontro ad un periodo caratterizzato da condizioni meteo dettate dall’instabilità primaverile. Il tempo prevarrà stabile lungo le coste ed in pianura, mentre acquazzoni a ciclo diurno potrebbero prendere forma a ridosso dei settori montuosi e pedemontani. Non si attendono, al momento, nuove ondate di caldo.