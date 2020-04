METEO – PIOGGE ALLUVIONALI causano gravi INONDAZIONI con almeno 10 morti e decine di feriti, soccorsi in azione: VIDEO di quanto successo nello Yemen

Maltempo in Italia questo pomeriggio, ora in miglioramento

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola stanno lentamente migliorando dopo che nella prima metà di giornata esse erano risultate piuttosto perturbate sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico. Nel corso del pomeriggio a fronte di un miglioramento sulle regioni centrali adriatiche, si è riscontrata la formazione estremamente localizzata di temporali termoconvettivi nelle zone interne del Lazio, il tutto mentre il tempo tendeva gradualmente a migliorare anche sulle regioni meridionali. Nel corso della serata, come abbiamo già approfondito all’interno di un apposito editoriale, il tempo migliorerà visibilmente sulle regioni centrali, mentre al meridione persisterà qualche pioggia.

Domani ancora maltempo al sud Italia, meglio al centro-nord

Nella giornata di domani venerdì 24 aprile l’azione di un minimo depressionario insistente nel Mare Jonio continuerà ad apporre i suoi effetti su alcune aree delle regioni meridionali, in particolare sulla Calabria jonica e su ragusano e siracusano. Le condizioni meteo delle regioni centro-settentrionali invece, oltre a mantenersi stabili, saranno accompagnate anche da un rialzo generale delle temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi e da cieli completamente sgombri da qualsiasi disturbo nuvoloso. Per il dettaglio previsionale riguardante la giornata di domani, abbiamo inoltre maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Eventi meteorologici estremi nel mondo

In un contesto meteo che rimane comunque piuttosto tranquillo sulla nostra Penisola, non ci sono quindi eventi meteorologici estremi da poter analizzare, approfondire o commentare. Quello che invece ci capita spesso mettendo il naso fuori dai nostri confini nazionali e spesso anche continentali, ed è esattamente quello che faremo anche nel corso del corrente editoriale. Mentre nel corso di questo pomeriggio abbiamo parlato di un tornado devastante che si è abbattuto sul Texas, questa sera parleremo di piogge alluvionali che si sono riversate nello Yemen e che, purtroppo, non hanno mancato di apportare seri danni non solo alle cose, ma anche alle persone.