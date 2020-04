METEO – PIOGGE ALLUVIONALI causano gravi INONDAZIONI con DANNI INGENTI, sfollati e vittime, ecco quanto successo nell’Africa orientale

Fase di maltempo in Italia

Dopo il weekend appena trascorso in cui a livello sinottico si è assistito a uno scontro tra titani tra due figure bariche decisamente dominanti all’interno del bacino del Mediterraneo nonché l’Anticiclone africano da una parte e il flusso atlantico dall’altra, con il primo che ha momentaneamente avuto la meglio sul secondo, nel corso di questa settimana l’Italia sta venendo interessata da una fase di maltempo, con piogge occasionalmente accompagnate anche da attività elettrica. Nella giornata di ieri ad esempio le piogge hanno interessato soprattutto le regioni centro-meridionali, oggi colpiscono anche alcune zone del settore tirrenico meridionale.

Allerta gialla in Sicilia

Era già chiaro dal quadro previsionale di ieri che le piogge si sarebbero estese anche in alcune zone del sud Italia, in particolare quelle tirreniche. Un fronte perturbato in risalita dall’Africa verso la Sicilia ha anzi allertato il Dipartimento di Protezione Civile a tal punto da diramare un’allerta meteo di codice giallo proprio sui settori sudoccidentali, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale nella giornata di ieri. Tuttavia l’instabilità sta colpendo in queste ore anche le regioni nordorientali, in maniera comunque decisamente blanda tale da non meritare l’attenzione della Protezione Civile per quanto riguarda l’emanazione di un’allerta.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Nonostante una fase di maltempo comunque generalizzata soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, gli eventi meteorologici non presentano estremi particolari nel nostro territorio nazionale, sebbene una grandinata abbia colpito la città di Bologna come approfondiremo nel corso del pomeriggio in un apposito editoriale. Dunque, come consuetudine in questi casi e come è successo anche durante la giornata di ieri in occasione dell’alluvione lampo in Canada, ci dirigiamo fuori dai nostri confini nazionali e, anche in questo caso come spesso avviene, continentali, per studiare un altro fenomeno meteorologico eccezionale, quello delle piogge alluvionali in Africa orientale.