METEO – PIOGGE ALLUVIONALI causano INONDAZIONI danneggiando diverse abitazioni e dissestando molte strade, VIDEO di quanto accaduto in Canada

Oggi prima parte generalmente stabile in Italia

La prima parte della giornata odierna è risultata generalmente stabile sulla nostra Penisola grazie alla presenza e alla persistenza di un Anticiclone di matrice africana che continua a portare i suoi effetti sull’Italia. Tuttavia, condizioni di cielo più nuvoloso si sono riscontrate lungo i settori più occidentali italiani a causa della progressione di una saccatura di origine nordatlantica verso oriente, in direzione cioè del nostro Paese. Fino a questo pomeriggio tuttavia, questa situazione non ha portato alcun tipo di fenomeno al suolo, cosa che invece potrebbe accadere (e sta già accadendo) nel corso delle prossime ore, come vedremo nel paragrafo successivo.

Piogge in atto e in arrivo sui settori più occidentali d’Italia

Le prime piogge stanno colpendo e sono in arrivo dunque sulla Sardegna e in generale sui settori più occidentali dell’Italia, quali il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria di ponente. Questo perché la saccatura di origine nordatlantica continuerà a traslare verso est anche nel corso della serata odierna (e anche nella giornata di domani, come vedremo) favorendo una sempre maggior ingerenza di correnti instabili all’interno del bacino del Mediterraneo. Verso serata inoltre, un fronte nuvoloso tuttavia arido di precipitazioni farà ingresso sul versante tirrenico, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Come consuetudine in questi casi in cui in Italia si registra l’assenza di una forte ondata di maltempo meritevole di ulteriori approfondimenti e commenti e in cui comunque a livello sinottico prevale ancora in maniera abbastanza evidente la figura dell’Alta pressione di origine africana, spostiamoci fuori dai nostri confini nazionali analizzando ciò che avviene nel mondo. Lo abbiamo fatto già nel corso del pomeriggio odierno, in occasione di una super grandinata che si è abbattuta tra il Texas e l’Oklahoma e lo facciamo anche nel presente editoriale, in cui, come vedremo nel prossimo paragrafo, parleremo di un alluvione in Canada.