METEO – Piogge alluvionali colpiscono la Calabria: voragine si apre in strada ad Isola Capo Rizzuto e arriva l’appello del sindaco di Crotone

Maltempo torna a colpire con forza la Calabria

Atmosfera irrequieta su molte zone della penisola, specie al meridione con piogge e temporali che nelle ultime ore si sono accanite soprattutto nel settore ionico. La situazione resterà instabile per altre 24-36 ore al sud, segnatamente sulla Puglia, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia, dove agiranno rovesci e temporali anche intensi, specie sul settore ionico. Anche per la giornata di oggi, sabato 21 novembre 2020, saranno molti i temporali al sud tanto che la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, anche rossa in alcune zone. Moltissimi i disagi avvenuto nella regione Calabria, nubifragi ed esondazioni hanno colpito il crotonese e il catanzarese ma la situazione è difficile nell’intera regione. INVERNO ALL’ATTACCO DELL’ITALIA CON NEVE SOTTO I 1000 M, ECCO DOVE

Alluvione a Crotone, situazione critica

Nella giornata di ieri un vortice si era isolato all’altezza del Medio Tirreno e nelle scorse ore si è mosso verso sud, attivando forti venti orientali o sud-orientali sui settori ionici responsabili così di piogge alluvionali in particolare in Calabria. Una sorta di linea di convergenza, tra i venti miti sciroccali e quelli più freschi settentrionali, si è andata a formare proprio a ridosso delle coste ioniche della Calabria, determinando precipitazioni insistenti e temporali autorigeneranti, come quello tuttora in atto nel crotonese. Piogge alluvionali hanno colpito e continuano ad interessare la provincia di Crotone, con circa 200 mm caduti e città sott’acqua. La situazione non migliorerà nelle prossime ore ed anzi tra la serata e la nottata si attendono ancora violente piogge e possibili temporali autorigeneranti. Leggi anche: L’INVERNO CI PROVA, TORNA LA NEVE IN MONTAGNA

Maltempo in Calabria, l’appello del sindaco “non uscite di casa”

Situazione grave in gran parte del crotonese dove continua a piovere senza alcuna tregua. Come riportato da tgcom24.mediaset.it, è arrivato anche l’appello del sindaco e del comune che ha invitato i cittadini a non uscire di casa, in questo modo non si vanno ad ostacolare i soccorsi. Tantissimi i danni e in particolare le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello del mare come il quartiere Marinella, sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango. Auto completamente travolte e persone salvate in extremis. Situazione difficile anche in altre zone calabresi e in provincia di Crotone, come Isola Capo Rizzuto dove si è riaperta una voragine in piazza Aldo Moro. Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, ha riunito in seduta permanente il Centro operativo comunale di protezione civile che sta osservando in tempo reale la situazione insieme a Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco. Purtroppo in zona è attesa ancora tanta pioggia nelle prossime ore e per gran parte della giornata di domani. Leggi anche: SITUAZIONE CRITICA IN CALABRIA IONICA