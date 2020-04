METEO : PIOGGE ALLUVIONALI provocano almeno 24 morti e dispersi. Fiumi di ACQUA E FANGO distruggono strade e abitazioni. Ecco quanto accaduto in Congo

Ondata di piogge alluvionali in Congo

Un’ondata di violentissimo maltempo ha interessato nel corso degli ultimi giorni alcune zone africane centrali come ad esempio il Congo. Il maltempo ha interessato diverse zone del mondo, con tornado e violentissime tempeste di grandine che hanno determinato numerosissimi danni. Non solo tornado negli USA ma anche tempeste di grandine e alluvioni lampo che hanno colpito soprattutto India e Africa. Andiamo ora proprio in Africa dove piogge alluvionali hanno colpito il Congo nel corso degli ultimi giorni, soprattutto nel fine settimana che si è appena concluso. Come riportato da africarivista.it a Uvira, nel Kivu meridionale (Rd Congo), le piogge torrenziali hanno causato inondazioni che hanno provocato purtroppo vittime e feriti. Almeno 24 i morti, purtroppo per lo più bambini. Strade e abitazioni sono state completamente distrutte e fiumi di acqua e fango hanno invaso diverse zone. Il bilancio parla di almeno 24 morti e non è detto che non si possa aggravare ulteriormente nelle prossime ore.

Numerose abitazioni distrutte, almeno 24 morti

Piogge alluvionali hanno lasciato dietro di se una scia di devastazione. Oltre 3500 abitazioni sarebbero andate distrutte almeno 24 persone sono morte, ha dichiarato il governatore del Sud Kivu, Théo Ngwabidje, in una conferenza stampa a Bukavu. La pioggia cade da oltre due settimane ma è stato nel fine settimana che si sono abbattuti veri e propri alluvioni lampo, tanto da distruggere diverse abitazioni. E’ una vera e propria lotta contro il tempo, interi villaggi sono ancora invasi da fango e acqua, si cerca di tornare molto lentamente alla normalità e la pioggia sta continuando a cadere. I soccorritori, che continuano a cercare le persone scomparse, sono però stati in grado di salvare alcune persone che stavano cercando rifugio nei tetti delle proprie abitazioni. Come riportato da fonte locale, la zona è interessata da piogge torrenziali da diversi giorni , in particolare l’area del Lago Tanganica. Rimaniamo adesso in Africa ma spostiamoci nel sud del Paese dove giorni fa una violentissima grandinata ha colpito la zona di Kimberley.

Violenta grandinata in sud Africa giorni fa

Giorni fa, come detto, una violentissima grandinata ha colpito anche il sud Africa, con notevoli danni in particolar modo all’agricoltura. Come riportato da thesouthafrican.com, la grandinata ha colpito duramente la zona del sud Africa e non ha lasciato scampo a coltivazioni, automobili e persino a qualche abitazione che è andata parzialmente danneggiata. In pochissimo tempo è caduta una gran quantità di pioggia. La città ha ricevuto circa 44 mm di pioggia nelle due ore in cui è scoppiata la tempesta. Molte le foto e i video realizzati e anche le testimonianze. Numerose sono state le grandinate nello stato del sud Africa, molte le città interessate. Non solo, altri fenomeni molto violenti come grandinate associate a forti venti, si sono verificati anche il altre zone del mondo come ad esempio in Messico, con disagi e allagamenti che si sono registrati principalmente nella città di San José Chiapa.