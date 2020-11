METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo in ITALIA: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città colpite

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Sardegna orientale e Calabria orientale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Sicilia settentrionale ed orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sui settori ionici di Calabria e Sicilia, in rapida attenuazione. Mari: localmente molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in progressivo calo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da qualche giorno a questa parte in Italia si ritrovano condizioni meteo di prevalente stabilità, assicurate dalla rimonta di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana che porta dunque bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi perlopiù. Addensamenti maggiori sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia dove da questa mattina si susseguono isolati rovesci occasionalmente anche molto intensi e lo faranno anche questa sera.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 25 novembre 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Interessati dunque dall’allerta i seguenti capoluoghi: Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Enna.