METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Giornata di prevalente bel tempo, ma attenzione a locali eccezioni

Nella giornata di oggi troviamo un quadro meteorologico prevalentemente tranquillo sull’Italia: dal radar e dal satellite sono infatti piuttosto evidenti le condizioni di relativa stabilità sulla nostra Penisola, seppur vi siano locali (e prevedibili) eccezioni sulle quali approfondiremo però nel prossimo paragrafo. Le condizioni di relativo bel tempo sono accompagnate da temperature non così elevate e che si aggirano anzi spesso intorno alla media del periodo o leggermente al di sopra in alcune zone.

Qualche locale eccezione in Calabria

Un’eccezione rispetto a quello che abbiamo detto in precedenza la ritroviamo per esempio in Calabria, dove troviamo un tappeto nuvoloso piuttosto consistente soprattutto nelle zone interne della regione stessa. Tali ammassi nuvolosi sono portati da un flebile flusso umido e talvolta causano la formazione di qualche breve rovescio o acquazzone. L’intensità dei fenomeni non è comunque minimamente paragonabile a quello che è successo qualche giorno fa sulle regioni nordoccidentali e più precisamente sul Piemonte, dove sono stati registrati accumuli di pioggia record con conseguenti e ingenti danni.

Piogge e acquazzoni in arrivo nelle prossime ore

Un nuovo impulso perturbato determinerà nelle prossime ore un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola che, stando ai principali centri di calcolo, oltre ad interessare le aree più settentrionali dello stivale tra la tarda serata e la nottata, interesserà anche le zone interne dell’alta Toscana, in particolare sembrano favoriti i settori del pistoiese e del pratese (le precipitazioni a tratti potrebbero risultare anche intense), oltre che quelli relativi all’Appennino Tosco-Emiliano.