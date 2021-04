METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo in ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Instabilità isolata o sparsa al nord

Dopo un pomeriggio in cui rovesci isolati o sparsi avevano interessato alcuni settori centrali come quelli della Toscana, le condizioni meteo continuano invece a mantenersi perturbate anche sulle regioni settentrionali, con effetti praticamente identici: il flusso di correnti atlantiche fin dall’inizio di questa settimana interessa la nostra Penisola continua dunque a causare maltempo sullo stivale con temperature che però iniziano a risultare piuttosto miti.

Affondo perturbato e piogge anche intense per domani al nord

Nella giornata di domani sabato 1° maggio l’affondo di una saccatura di origine nordatlantica sul Mediterraneo occidentale provocherà condizioni di maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali, laddove cioè i fenomeni risulteranno ancora localmente intensi specie nelle aree montane e pedemontane. Dall’instabilità risulterà però parzialmente coinvolto anche il centro, specie settore tirrenico, con precipitazioni più deboli. Più asciutto invece al sud con clima caldo fuori stagione e temperature finanche oltre i +30°C localmente in Sicilia. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-orientale, Lombardia occidentale e nord-orientale, settori settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, Toscana, Umbria, Marche occidentali e settentrionali, Sardegna settentrionale, zone interne e settentrionali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania orientale e meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie sulla Toscana centro-settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile rialzo su Sicilia e Calabria; massime in locale sensibile diminuzione sulla Campania, in locale sensibile aumento sulla Sicilia settentrionale e sul Friuli Venezie Giulia. Venti: dal pomeriggio, tendenti a forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte specie in corrispondenza dei rilievi, su Sardegna, in estensione a Liguria, Emilia-Romagna, regioni centrali peninsulari, Puglia settentrionale e restanti aree appenniniche meridionali. Mari: tendenti a molto mossi i bacini occidentali e l’Adriatico centrale, fino ad agitato il Mar Ligure a largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

