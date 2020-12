METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Nelle prossime ore in arrivo piogge e nevicate sulle Alpi occidentali

Una circolazione depressionaria si è oggi attivata sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo di maltempo sui settori più occidentali italiani, a cominciare dalla Liguria. In serata i fenomeni si sono successivamente estesi anche sulle Isole Maggiori e sul reggino jonico e presentano carattere mediamente moderato. Una locale intensificazione delle precipitazioni potrebbe invece interessare la Liguria, ma con accumuli complessivi comunque al più moderati.

Domani ancora maltempo sull’Italia

La suddetta circolazione depressionaria porterà effetti ancora più visibili nella giornata di domani domenica 20 dicembre, con i fenomeni che interesseranno in maniera sparsa e mediamente moderata il sud Italia. Possibili locali nubifragi in Sicilia, in particolare tra messinese e catanese. Piogge e acquazzoni colpiranno anche le regioni nordoccidentali e in maniera isolata la Sardegna, con accumuli comunque deboli. Asciutto altrove nonostante l’aumento della copertura nuvolosa, in particolare sul settore tirrenico. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-occidentale, Sardegna centro-orientale, Sicilia e Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie sui settori meridionali e ionici di Calabria e Sicilia; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Liguria, Sardegna, Calabria e su Piemonte, Lombardia, Emilia, alta Toscana, Basilicata e Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nebbie diffuse, al primo mattino e dopo il tramonto, sulla Pianura Padana centro-orientale. Temperature: senza variazioni significative. Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale. Mari: localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.