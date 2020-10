METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ma con fenomeni in attenuazione, ecco le ZONE COLPITE

Passaggio di un flebile cavo atlantico responsabile del maltempo in Italia

Il passaggio di un flebile cavo atlantico che in settimana è affondato sulla Penisola iberica causando danni e disagi in particolar modo nel Portogallo, è stato responsabile del ritorno del maltempo sul nostro Paese attraverso il suo movimento verso oriente. L’ingresso di correnti più fresche ed umide ad alta quota hanno determinato lo sviluppo di qualche nota di maltempo che mentre nella giornata di ieri ha interessato buona parte del settentrione e, in serata, anche la Toscana, nella giornata di oggi come vedremo nel prossimo paragrafo si è esteso su tutto il centro e parte del sud.

Piogge anche intense sui settori centrali, fronte instabile attivo anche su parte del sud

Nella prima parte di questa giornata si sono susseguita una serie di piogge e acquazzoni intensi innanzitutto sui settori centrali e soprattutto in Toscana nelle prime ore della notte, mentre nel pomeriggio il fronte instabile, oltre a portare ancora effetti evidenti in parte del centro, con fenomeni localmente intensi che colpiscono in questo momento soprattutto Marche e Umbria, è traslato ulteriormente verso meridione con maltempo in atto su Campania e zone settentrionali della Puglia. Nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo, l'instabilità si estenderà ulteriormente colpendo altre zone.

Ancora piogge e acquazzoni su Marche, Umbria e Lazio interno. Maltempo in arrivo sulle zone centrali della Puglia e sui settori tirrenici della Calabria

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno ancora perturbate nelle prossime ore quando, stando ai principali centri di calcolo, le piogge localmente anche intense, ma in attenuazione come vedremo nella seconda parte di serata, continueranno ad imperversare su alcune regioni centrali come le Marche, l’Umbria e le zone interne del Lazio. Al sud, il maltempo si estenderà ulteriormente andando a coinvolgere i settori centrali della Puglia, quelli tirrenici della Calabria e in maniera isolata anche alcune aree della Basilicata e della Campania.