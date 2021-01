METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Nelle prossime ore ancora maltempo localizzato in alcune aree

Una circolazione depressionaria insiste nel Mediterraneo e viene alimentata da correnti più fredde di matrice artica, provenienti dunque dai quadranti settentrionali. Ciò causerà ancora maltempo nelle prossime ore che però rimarrà relegato a specifici settori del Paese, come ad esempio il settore appenninico tosco-emiliano (dove non è esclusa neve a quote collinari) e in Campania, dove la quota neve si attesterà invece intorno agli 800/900 metri.

Domani nuovo passaggio perturbato dal tardo pomeriggio

Dopo la residua instabilità in Campania nella prossima nottata, un nuovo passaggio perturbato a causa di un flusso umido in scorrimento sul Mediterraneo è atteso dal tardo pomeriggio di domani giovedì 7 gennaio e interesserà il basso Lazio, ma in maniera più diffusa il Molise e l’Abruzzo. Rovesci insisteranno in particolare su quest’ultimi settori per buona parte della serata, con accumuli comunque deboli o localmente moderati. Quota neve sull’Appennino abruzzese intorno ai 600/700 metri. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sardegna orientale. Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sui settori appenninici di Abruzzo e Molise, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nelle ore notturne ed al primo mattino locali banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Temperature: minime in calo al Centro-Nord, localmente sensibile al Settentrione, con temperature basse e diffuse gelate. Venti: dal pomeriggio localmente forti orientali sulla Sardegna. Mari: molto mossi lo Ionio e localmente lo Stretto di Sicilia, temporaneamente molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.