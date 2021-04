METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI NO STOP anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Italia alle prese con l’ennesimo peggioramento negli ultimi giorni

Da qualche giorno a questa parte la nostra Penisola si mostra alle prese con l’ennesimo peggioramento delle condizioni meteo procurato da questa stagione primaverile fin qui non solo dinamica, ma anche piuttosto fredda, almeno fino alla prima metà di aprile. Un flusso di correnti instabili di stampo atlantico si è abbassato sul Mediterraneo centrale provocando una nuova ondata di piogge e acquazzoni, che difficilmente risultano accompagnate da attività elettrica e da fenomeni particolarmente intensi.

Piogge e rovesci al centro-nord

Al momento le regioni meridionali rimangono protette da una cupola anticiclonica dalle correnti più instabili in scorrimento poco più a nord: sono infatti le regioni centro-settentrionali che da qualche giorno fanno i conti con qualche pioggia e rovesci a carattere isolato o sparso, con attività elettrica del tutto assente. Nelle prossime ore e dunque in serata questo trend non è atteso arrestarsi, anzi è visto più che mai confermarsi, come vedremo nel presente editoriale. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Fino a questo momento maltempo al centro ed Emilia-Romagna

Anche nella giornata odierna dunque, come testimoniano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, il maltempo interessa diversi settori della nostra Penisola. In particolare piogge e rovesci si sono registrati fino a questo momento sull’Italia centrale e in Emilia Romagna, con accumuli comunque generalmente deboli. Nelle prossime ore, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, il fronte instabile si sposterà più a nord, come vedremo nel prossimo paragrafo.

