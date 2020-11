METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI residui in ITALIA: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città colpite

Fenomeni in attenuazione in Italia questa sera

La traslazione del minimo depressionario sul Mar Jonio ha determinato l’estensione del maltempo su buona parte del sud Italia quest’oggi, con il coinvolgimento anche del medio versante adriatico dove nel corso di questo pomeriggio si è verificato localmente qualche rapido nubifragio, in particolare in Abruzzo. Questa sera i fenomeni appaiono in generale attenuazione, anche se il maltempo continua ad interessare soprattutto la fascia adriatica centro-meridionale.

Residuo maltempo sul basso versante adriatico nella prima parte di domani

Le correnti di maltempo abbandoneranno in maniera graduale la nostra Penisola, con residua instabilità che nella prima parte di domani lunedì 30 novembre riguarderà essenzialmente il basso settore adriatico con piogge e acquazzoni. Possibile qualche residuo rovescio anche in Abruzzo. Miglioramento generale a partire dal pomeriggio con generale cessazione dei fenomeni salvo locali eccezioni, a causa di un temporaneo recupero dell’Alta pressione sull’Italia, destinato comunque a durare non più di una manciata di ore.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui settori ionici peninsulari. Visibilità: nessun fenomeno di rilievo. Temperature: in generale diminuzione da sensibile a localmente marcata su tutta la Penisola, specie al Sud. Venti: localmente forti settentrionali su Romagna ed su tutto il Centro-Sud con rinforzi su Puglia, Sicilia occidentale e restanti zone ioniche, in attenuazione progressiva ad iniziare dalle zone settentrionali. Mari: molto mossi l’Adriatico ed i restanti bacini centro-meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.