METEO – Forti TEMPORALI e GRANDINATE colpiscono la città e FIUMI DI FANGO invadono le strade. Fenomeni violenti attesi per le prossime ore

Maltempo in atto sull’Italia

Piogge, temporali e grandinate in trasferimento anche del centro-sud della penisola nel corso delle prossime ore. Il tempo risulta piuttosto instabile al nord ma su alcune regioni resta alto il pericolo siccità. Intanto, piogge, temporali e forti venti hanno colpito varie regioni del settentrione ma nelle prossime ore anche il centro-sud ne verrà interessato. Nelle prossime 48 ore non saranno da escludere forti temporali su parte d’Italia, soprattutto al centro, a causa del passaggio di una goccia fredda nel Mediterraneo centrale. Tempo molto instabile in vista quindi per le prossime ore non soltanto al settentrione ma anche sulla restante parte d’Italia, con piogge, temporali e anche grandinate. Fenomeni intensi non sono mancati nel corso delle ultime ore tra centro e nord della penisola ma anche ieri nella serata temporali hanno colpito soprattutto il territorio sangiustinese.

Forte temporale nel territorio sangiustinese

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nelle frazioni di Selci e Lama che si sono ritrovate in pochi minuti a dover far fronte ad importanti allagamenti e fango nelle strade. Come riportato da teveretv.it, sono stati molti gli allagamenti e le strade che sono state invase da fiumi in piena di acqua e fango. Disagi maggiori si sono registrati in Località San Paolo-Paltelli a Lama e Via della Peschiera a Selci. Tanti gli allagamenti e le chiamate giunte al comando di Polizia Municipale di San Giustino da parte di cittadini preoccupati per l’abbondante fango che si è riversato anche lungo le arterie principali. Le strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango. Alcuni cittadini lamentano situazioni di difficile smaltimento dell’acqua e sicuramente quanto accaduto non è la prima volta. Nella zona anche nelle prossime ore sono da attendersi piogge e temporali localmente intensi.

Prossime ore con forte maltempo al centro e al sud

Sarà nella giornata di domani e anche in quella di mercoledì che il maltempo picchierà duro in alcune regioni italiane, soprattutto quelle centrali. Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna saranno quelle maggiormente colpite. Fenomeni residui saranno da mettere in conto anche al nord-est tra Lombardia, Veneto e Friuli anche se in via di miglioramento. Un primo miglioramento interesserà invece le regioni del Nord Ovest, anche se il tempo continuerà ad essere molto variabile su queste zone ma con precipitazioni poco probabili. Le temperature subiranno un calo piuttosto significativo al centro e in tendenza anche al meridione dove si attenuerà la forte ondata di caldo che ha porta temperature ben oltre la media del periodo e localmente prossime ai 40 gradi in sicilia, nel palermitano.