METEO – PIOGGE e NEVE a BASSA QUOTA in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Prossime ore fronte perturbato su alcuni settori centro-meridionali

Un richiamo di correnti umide proveniente dai quadranti occidentali, nonché da una perturbazione che sta flagellando la Penisola iberica con neve a quote basse, porta nella serata odierna un fronte perturbato che riguarda alcune zone delle regioni centro-meridionali, con la neve che torna ad imbiancare l’Appennino. Le regioni settentrionali restano invece a commentare condizioni meteo asciutte e relativamente stabili, in mancanza di un campo di Alta pressione.

Domani maltempo con pioggia e neve a bassa quota

Il fronte perturbato sopramenzionato continuerà a portare effetti in alcuni settori del centro-sud anche nel corso della prossima notte, mentre nella mattinata di domani venerdì 8 gennaio fenomenologia arriverà ad interessare anche il versante adriatico, in particolare le Marche, dove la quota neve potrà attestarsi anche sui 300/500 metri. L’instabilità tornerà a caratterizzare in maniera sparsa il sud peninsulare in serata, con qualche pioggia che potrebbe colpire anche la Sardegna. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Emilia-Romagna sud-orientale, Marche, Umbria orientale, Sardegna, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e settori costieri di Marche. Nevicate: al di sopra degli 500-800 m sui settori appenninici di Emilia-Romagna orientale e Marche, con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento su Sardegna e al Sud; diffuse gelate notturne sulla Pianura Padana centro-occidentale. Venti: localmente forti meridionali su Sicilia centro-orientale e settori ionici peninsulari, in attenuazione. Tendenti a localmente forti: settentrionali sulla Liguria ed orientali sulla Sardegna. Mari: molto mossi lo Ionio lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.