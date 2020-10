METEO – PIOGGE e NUBIFRAGI da RECORD a Limone Piemonte: esonda il torrente Vermenagna, situazione critica: VIDEO

Piogge e occasionali temporali flagellano il nord Italia

Il maltempo è risultato e risulta tutt’ora il vero protagonista odierno del settentrione, grazie all’affondo di una saccatura di origine nordatlantica sul Mediterraneo centro-occidentale che presenta un centro di bassa pressione sulla Francia. Nel corso della mattinata odierna ha già portato i primi danni e disagi sulla Liguria di levante, e in particolare nello spezzino dove si è abbattuto un vero e proprio nubifragio che ha causato peraltro l’esondazione di un corso d’acqua: diversi sono stati gli allagamenti delle strade adiacenti, con i disagi che si sono inevitabilmente ripercossi sulla viabilità. Ma la conta dei danni non si è arrestata qui purtroppo, come vedremo nel presente editoriale.

Disagi ed evacuazioni nel varesotto

Sebbene il maltempo abbia interessato e stia interessando ancora buona parte del nord Italia come scritto in precedenza, le maggiori criticità si registrano nei settori nordoccidentali dove non a caso si riscontrano gli accumuli più elevati. Già in questi minuti e nelle prossime ore la lente di ingrandimento è rivolta sulle zone alpine e subalpine del Piemonte settentrionale e della Lombardia nordoccidentale, in particolare del varesotto dove pure si sono segnalati i primi disagi e danni: un albero sarebbe infatti caduto su un’automobile in transito danneggiandola, ma lasciando illeso per pura fortuna il conducente.

Maltempo intenso ed incessante a Limone Piemonte, accumuli vicini ai 400 millimetri

E' fin dalle prime ore di questa mattina e probabilmente anche prima che il maltempo si è accanito e non sembra schiodarsi da alcune zone piemontesi, soprattutto in quelle alpine e subalpine. La situazione più critica al momento sembra verificarsi in quel di Limone Piemonte, nel cuneese, dove stando a ciò che si apprende dal sito "targatocn.it", sarebbe esondato il torrente Vermenagna, allagando le strade adiacenti con uno scenario che somiglia sempre più a quello di un vero e proprio alluvione. E' stata inoltre necessaria la chiusura della Strada Statale 20 del Colle di Tenda a Limone Piemonte tra il km 96 e il km 110.