METEO – PIOGGE e possibili TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Tempo in temporaneo miglioramento questa sera

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si trovano questa sera in miglioramento dopo che nel pomeriggio una serie di temporali convettivi ha interessato la Sardegna. Uno di questi temporali avrebbe colpito anche la località di Sassari, provocando disagi anche importanti. Tuttavia, il miglioramento tutt’ora in atto, durerà per una manciata di ore, poiché da domani domenica 18 aprile piogge e temporali torneranno ad interessare l’Italia.

Piogge e temporali in arrivo in Italia

Nella giornata di domani domenica 18 aprile l’attivazione di un vortice depressionario nel Mediterraneo centrale innescherà nuovamente condizioni di maltempo, specie sulle regioni centrali e basso versante tirrenico. Qui saranno possibili persino dei temporali ad accompagnare i rovesci, localmente anche intensi. Peggioramento che parzialmente potrebbe interessare anche il nord Italia, specie l’Emilia-Romagna, con piovaschi deboli o al più moderati. Più stabile altrove. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Lazio orientale e meridionale, zone interne di Abruzzo e Molise, su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria meridionale e settentrionale tirrenica e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria, Appennino emiliano, Lombardia nord-orientale, Trentino, Alpi e Prealpi venete, Umbria, Marche occidentali, restanti zone di Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, su Puglia centro-settentrionale e Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1100-1300 m sui settori appenninici di Abruzzo e Molise e sui rilievi della Sardegna con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento le massime al Sud peninsulare. Venti: forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e localmente da Nord su coste e arcipelago della Toscana. Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, tendenti a molto mossi in serata il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.