METEO – PIOGGE e TEMPORALI anche intensi nelle prossime ore in ITALIA, ecco dove colpiranno

Si è aperta una fase instabile al nord Italia

Da diversi giorni è ormai evidente la prolungata fase di instabilità che sta interessando le regioni settentrionali, a causa della presenza di una vasta area depressionaria che insisteva sul Mediterraneo occidentale e più in generale sui Paesi europei occidentali, interessando in particolar modo e con maggior frequenza la Spagna e la Francia. Il maltempo al nord è culminato nel corso di questa notte, quando violenti nubifragi si sono abbattuti non solo in Piemonte, ma anche e soprattutto in Lombardia arrecando persino qualche danno, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Al centro-sud invece rimane secco

Il moto ciclonico della saccatura di origine nordatlantica presente sul Mediterraneo occidentale oltre ad aprire un corridoio di aria umida e instabile sul nord Italia, pesca anche una massa d’aria molto calda dal nord-Africa e la getta direttamente sulle regioni centro-meridionali, causando così non solo temperature veramente elevate per il periodo (con l’abbattimento di qualche record mensile in Sicilia, condito da vasti incendi), ma condizioni meteo di generale stabilità nonostante una copertura nuvolosa particolarmente massiccia a tratti e dovuta perlopiù al pulviscolo sahariano.

Attualmente resiste qualche pioggia al nord, nuvoloso ma asciutto al centro-sud

Allo stato attuale di cose il maltempo ha ricevuto una generale attenuazione sulle regioni settentrionali, benché non manchi comunque qualche rovescio che nel corso di questo pomeriggio sta interessando soprattutto i settori nordorientali. Rimane invece stabile e asciutto sulle regioni centro-meridionali dove il sole tuttavia cerca di farsi spazio tra le nubi di tanto in tanto, in un contesto che comunque rimane molto disturbato dalle polveri sahariane in risalita dall’Africa. Tuttavia, tali condizioni saranno destinate a peggiorare in Italia nel corso delle prossime ore, stando ai principali centri di calcolo, come vedremo nel prossimo paragrafo.