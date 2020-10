METEO – PIOGGE e TEMPORALI ancora in arrivo, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città coinvolte

Il maltempo si accanisce sulle regioni tirreniche

Soprattutto tra la notte e la mattinata odierna le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono risultate perturbate con l’ingresso dai quadranti occidentali di violenti temporali che hanno colpito principalmente le regioni tirreniche. Uno dei sistemi temporaleschi ha provocato danni e disagi a causa dei relativi allagamenti in Irpinia, in Campania, ma danni anche ingenti (con un ponte crollato) si sono registrati persino a Frosinone e la sua Provincia dove i cumulati di pioggia sfiorano localmente i 100 millimetri, fortunatamente non provocando né vittime e né feriti.

Tromba d’aria a Sottomarina di Chioggia

Tuttavia, le regioni centrali tirreniche non sono certamente le uniche ad essere colpite dal maltempo. Infatti, il fronte instabile dopo aver colpito proprio quest’ultimi settori, si sono successivamente estesi in mattinata verso le regioni settentrionali, in particolare colpendo le regioni nordorientali con fenomeni intensi ed estremi: infatti, una tromba d’aria si sarebbe abbattuta nelle scorse ora a Sottomarina di Chioggia, in Provincia di Venezia, recando diversi danni agli oggetti, ma anche in questo caso non causando fortunatamente né feriti e né vittime.

Domani altra giornata di maltempo isolato o sparso sull’Italia

L’azione di una circolazione depressionaria continua a portare i suoi effetti sulla nostra Penisola nonostante un primo forcing dell’Anticiclone, con condizioni di rinnovato maltempo nella prima metà di giornata e ad intermittenza fino a fine serata sul medio versante tirrenico e sulla Pianura Padana attraverso piogge e occasionali temporali. Tali rovesci tra tarda mattinata e primo pomeriggio si estenderanno sulla Campania e successivamente sulle rimanenti regioni del basso settore tirrenico e sulle Marche, solo localmente intensi e occasionalmente temporaleschi. Miglioramento in serata atteso solo sulle regioni settentrionali. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA SPECIFICA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.