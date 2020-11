METEO – Piogge e TEMPORALI colpiscono l’Italia: Protezione Civile emette nuova ALLERTA arancione. Tutte le zone colpite

Maltempo torna a colpire l’Italia

Atmosfera irrequieta su molte zone della penisola con piogge e temporali che nelle ultime ore si sono spostate al centro e localmente al sud. Discorso diverso per il nord-ovest, quasi completamente saltato dalla perturbazione nord-atlantica e con fenomeni assenti. La situazione resterà instabile per altre 24-36 ore al centro-sud, segnatamente sull’Abruzzo e al meridione, dove agiranno rovesci e temporali anche intensi, soprattutto sul settore ionico. Anche per la giornata di domani saranno molti i temporali sulla penisola e la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso con tanto di allerta meteo. Di seguito riportiamo la previsione e la successiva allerta diramata proprio dalla Protezione Civile. METEO, RISCHIO PIOGGE E TEMPORALI NELLE PROSSIME ORE IN ITALIA, ECCO DOVE

Previsione della Protezione Civile

Precipitazioni: – diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale e, specie nelle prime ore della giornata, sulla Campania meridionale e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Calabria, Basilicata e Puglia, sulla Campania orientale e sui versanti adriatici di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati moderati; – da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Abruzzo e Molise, sulle Marche, sulla Sicilia e, limitatamente alle ore notturne, sul resto della Campania e sui settori più meridionali del Lazio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia centro-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile calo al Nord e sulle regioni centrali del versante tirrenico; massime in sensibile calo su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Venti: forti dai quadranti settentrionali su alto versante Adriatico, Appennino romagnolo e regioni centrali, con raffiche di burrasca su Toscana, Lazio centro-settentrionale, valli dell’Umbria esposte a settentrione, versanti orientali della Sardegna e localmente sui settori adriatici centrali, e rinforzi fino a burrasca forte sui crinali dell’Appennino romagnolo e centrale; localmente forti dai quadranti settentrionali su Liguria, Campania, Basilicata e settori centro-settentrionali e ionici della Puglia; forti sud-orientali sul resto della Puglia meridionale; forti dai quadranti occidentali sulla Sicilia, specie sui settori occidentali e meridionali dell’isola. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale, l’Adriatico, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino a localmente agitati i settori ovest del Tirreno centro-meridionale e inizialmente il Mare e Canale di Sardegna. Leggi anche: L’INVERNO CI PROVA, TORNA LA NEVE IN MONTAGNA

Allerta meteo della Protezione Civile per domani

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-A2, Basi-C, Basi-B. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano. Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. Puglia: Salento, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. Leggi anche FRANA TRAVOLGE AUTOBUS IN PAKISTAN E CAUSA LA MORTE DI ALMENO 16 PERSONE