METEO – PIOGGE e TEMPORALI SFERZERANNO l’ITALIA anche nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Instabile sulla nostra Penisola

Le condizioni meteo risultano particolarmente instabili sulla nostra Penisola già da qualche giorno, grazie al passaggio nel Mediterraneo di una goccia fredda di origine atlantica che ha quest’oggi innescato una ciclogenesi sul settore tirrenico meridionale, responsabile del maltempo a tratti anche intenso che sta colpendo in queste ore le regioni centro-meridionali. Gli effetti portati dalla goccia fredda sono notevoli non solo dal punto di vista prettamente meteorologico, ma anche da quello termico: le temperature sono infatti crollate in tutto il centro-sud, in maniera netta e sensibile dopo aver raggiunto i +40°C in Sicilia neanche una settimana fa.

Diversi disagi in Italia tra ieri ed oggi

Il maltempo si è manifestato in maniera anche piuttosto intensa alcune volte e tra ieri ed oggi ha apportato diversi disagi in giro per la Penisola. In particolare, nella giornata di ieri piogge intense hanno scaturito qualche allagamento sulla Sardegna sudoccidentali e sul cagliaritano, mentre nel corso della nottata di quest’oggi, le condizioni meteo sono risultate piuttosto perturbate sul medio versante adriatico, in particolare nelle Marche dove nel maceratese si sono riscontrati i disagi più evidenti e su cui abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale durante la mattinata.

Al nord tempo in miglioramento quest’oggi

Dopo una parentesi di prolungato maltempo grazie ad un corridoio di aria atlantica e dunque fresca e instabile perennemente aperto nel corso della settimana scorsa, nella giornata di oggi mercoledì 20 maggio le condizioni meteo sulle regioni settentrionali appaiono generalmente migliorate. Questo grazie ai primi effetti di una nuova spinta dell’Anticiclone di matrice azzorriana dai quadranti sudoccidentali e che interessa dunque in particolar modo già i settori nordoccidentali, dove i cieli appaiono generalmente limpidi. Le temperature inoltre, tendono già lievemente ad aumentare.