METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo: la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco le città colpite

Brusco stop della primavera in arrivo

Se fino a questo momento sull’Italia si sono spesso susseguite, negli ultimi 10 giorni, condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da clima tipicamente primaverile culminato nella giornata di ieri quando si sono registrati picchi fino ad oltre +28°C sulla Pianura Padana, le cose sono destinate a cambiare a breve ed in breve tempo. L’Anticiclone africano risulta infatti in visibile arretramento a causa della progressione di correnti più fresche e instabili di natura nordatlantica.

Forte maltempo in arrivo per domani

Il peggioramento delle condizioni meteo si presenterà fin dalle primissime ore della notte sull’alto versante adriatico e nel corso della giornata di domani sabato 3 aprile si estenderà su buona parte del centro Italia, colpendo soprattutto i settori orientali. Il maltempo sconfinerà a partire dal pomeriggio sul medio Tirreno, soprattutto nel Lazio e si manifesterà attraverso l’arrivo della pioggia, del calo termico e dei possibili temporali. Quota neve in calo fin sui 1300/1400 metri sull’Appennino Lazio-Abruzzese in serata, quando le precipitazioni raggiungeranno comunque anche buona parte del sud Italia peninsulare. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Friuli Venezia Giulia e Veneto con fenomeni in rapida attenuazione, su Emilia-Romagna, restanti regioni centrali peninsulari, Sardegna centro-settentrionale, Puglia, settori orientali di Campania e Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente deboli; da isolate a sparse dalla sera, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori alpini occidentali, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile calo nei valori massimi sulle regioni settentrionali e sulle zone adriatiche centrali, marcato nei valori serali sulle Marche. Venti: localmente forti meridionali sulla Puglia meridionale; tendenti a forti nord-orientali sulle coste dell’alto e del medio Adriatico. Mari: localmente molto mosso l’Adriatico. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.