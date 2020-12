METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: ecco le città colpite

Ultima perturbazione di una serie quasi interminabile in atto sull’Italia oggi

L’ennesimo (ed ultimo della serie) impulso polare nella giornata odierna ha innescato una nuova ciclogenesi sull’alto Tirreno, in grado di portare condizioni di maltempo sul settore tirrenico centro-settentrionale con piogge, acquazzoni, ma anche nevicate a quote collinari sull’Appennino Tosco-Emiliano. Nelle prossime ore, compatibilmente con il transito verso sud della perturbazione, anche l’instabilità tenderà a spostarsi verso meridione.

Maltempo sul basso versante tirrenico per domani

Lo spostamento del minimo depressionario sul Mare Jonio meridionali determinerà l’ingresso di correnti settentrionali sul nostro Paese, secche (ma fredde) sulle regioni centro-settentrionali, mentre sul basso versante tirrenico e in particolare sulla Sicilia queste potrebbero portare maltempo anche localmente intenso con piogge e acquazzoni. Qualche pioggia attesa anche sul settore adriatico meridionale. La tendenza è comunque ad un miglioramento graduale con l’avanzare della giornata grazie alla rincorsa di un robusto campo di Alta pressione in arrivo dai quadranti sudoccidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su versanti costieri di Abruzzo meridionale e Molise, Puglia, Basilicata orientale, resto Sicilia, Sardegna occidentale, Calabria ionica e centrale tirrenica, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su versanti costieri di Abruzzo meridionale e Molise, Puglia settentrionale, Calabria ionica meridionale e Sicilia centrale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzioine al Nord e sulla Toscana; massime in locale sensibile aumento su Liguria ed Emilia-Romagna occidentale. Venti: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Sardegna, specie settori occidentali e meridionali, Sicilia, in estensione su Calabria e successivamente Basilicata e Puglia; localmente forti settentrionali su Campania e tutti i settori costieri delle regioni del Centro. Mari: da agitati a molto agitati il Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione pomeridiana; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, fino ad agitao il Mar Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.