METEO: piogge e temporali in ITALIA fino al weekend del 25 aprile, ecco gli ultimi aggiornamenti

Si apre una settimana all’insegna del maltempo con piogge da Nord a Sud

Dopo un weekend ancora in compagni dell’anticiclone africano, già nella pomeriggio di ieri sono arrivate le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento meteo. Molte nuvole infatti in Italia con prime piogge a partire dai settori tirrenici. Nella giornata di oggi, Lunedì 20 aprile, ecco un minimo di bassa pressione con valori al suolo intorno a 1000 hPa, in risalita dalla Tunisia verso la Sicilia. Previste precipitazioni diffuse nelle prossime ore da Nord a Sud con fenomeni localmente più intensi al Nord-Ovest, lungo il Tirreno e sulle Isole Maggiori. Nella giornata di domani il minimo depressionario si sposterà verso lo Ionio con condizioni meteo instabili o perturbate che insisteranno al Centro-Sud, migliora invece al Nord Italia. Tempo che rimarrà instabile per buona parte della settimana specie al Sud e localmente al Centro a causa dell’insistenza di una circolazione depressionaria.

Precipitazioni localmente abbondanti, ecco dove e quando nel dettaglio

La depressione in risalita dal nord Africa porta già nuvole su tutta l’Italia con piogge diffuse di debole o moderata intensità. Lunedì 20 aprile le precipitazioni bagneranno un po’ tutte le regioni ma risulteranno localmente più abbondanti su Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Martedì 21 il maltempo allenerà la presa al Nord mentre piogge e temporali continueranno ad interessare il Centro e soprattutto il Sud Italia. Condizioni meteo instabili o perturbate al Centro-Sud anche Mercoledì 22 con possibilità di locali nubifragi su Basilicata, Puglia e Calabria. Giovedì 23 tempo in generale miglioramento al Centro-Nord e sulla Sardegna mentre persistono condizioni di instabilità al Sud. Anche nella giornata di Venerdì 24 saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi al Sud, condizioni meteo più stabili al Centro-Nord. Quale tendenza per l’ultimo weekend del mese?

Meteo weekend: nuovo peggioramento in arrivo dopo il 25 aprile?

Come anticipato sarà una settimana molto dinamica sotto il profilo meteo quella che si è appena aperta, ma vediamo come potrebbe essere l’ultimo weekend del mese di aprile. Il modello americano GFS propone per il 25 aprile un anticiclone delle Azzorre ancora piuttosto defilato con i massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa nei pressi delle omonime isole. Sul Mediterraneo centrale non dovrebbe esserci una situazione di maltempo anzi dovremmo avere sole prevalente ma con la possibilità di qualche temporale o acquazzone pomeridiani specie sui rilievi. A partire da Domenica invece una circolazione depressionaria dovrebbe avvicinarsi dall’Atlantico verso l’Europa. Possibile peggioramento meteo a partire dal Nord Italia con piogge e temporali anche intensi mentre al Sud l’anticiclone dovrebbe garantire ancora una certa protezione.