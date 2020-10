METEO: PIOGGE e TEMPORALI in rotta verso l’ITALIA, rischio locali NUBIFRAGI; ecco quando e le aree interessate

Oggi meteo in miglioramento, ma attenzione a nebbie e nubi basse

Le condizioni meteo sull’Italia hanno subito un generale miglioramento nel corso delle ultime ore. La debole perturbazione giunta nella giornata di ieri, si è infatti portata rapidamente sul comparto balcanico. Il campo barico è in deciso rialzo, seppur momentaneo, con valori al suolo fino a 1020 hPa sul sud Italia. Il tempo, di conseguenza risulta mediamente stabile, anche se non mancano residui disturbi. Tuttavia, l’elevato tasso d’umidità nei bassi strati e l’aumento del campo barico sono alla base della presenza di nubi basse e dense foschie su Liguria, Pianura Padana e zone interne del centro.

Peggiora dalla notte al nordovest, domani forte maltempo

Perturbazione che va, perturbazione che viene! Nemmeno il tempo di parlare di miglioramento, che da ovest è già in arrivo una nuova perturbazione. La profonda depressione islandese, infatti, sta già pilotando un vasto sistema frontale, attualmente disteso dalla Penisola Iberica alla Scandinavia, verso l’Italia. Le prime deboli piogge prefrontali raggiungeranno il nordovest entro la fine del giorno, con fenomeni in intensificazione nottetempo. Giornata di lunedì 26 ottobre all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali: il fronte nord Atlantico transiterà da ovest verso est, portando piogge diffuse e locali temporali; i fenomeni saranno abbondanti specie sulla Liguria e settori prealpini centro-orientali, con accumuli giornalieri anche superiori ai 100 mm, specie sulla Lombardia. Maltempo dal tardo pomeriggio-sera anche sulla Toscana, con temporali e forti piogge in successivo trasferimento ad Umbria e Lazio durante le ore serali.

Neve abbondante sulle Alpi, fiocchi dalla sera fin sotto i 1500 metri

Meteo – Non solo piogge e temporali, ma l’intensa perturbazione in arrivo nelle prossime ore riporterà la neve anche lungo l’arco alpino. L’aria fredda in discesa dal nord Atlantico, valicherà l’arco alpino entro la fine della giornata di lunedì. La quota neve, inizialmente oltre i 1800-2000 metri, scenderà gradualmente fin verso i 1400-1500 metri dei settori di confine nel corso della sera di lunedì. Tra la tarda serata e la notte i fiocchi si spingeranno fino a quote prossime ai 1200-1300 metri, fatta eccezione per la Carnia dove correnti miti meridionali manterranno la quota neve decisamente elevata. Accumuli nivometrici abbondanti specie sui settori di confine, con 50 cm di neve fresca possibili attorno ai 2000 metri e locali punte di 1 metro sulle Alpi lombarde. Fase tardo autunnale con ritorno della neve sulle Alpi, ma poi arriva il super anticiclone con clima mite ovunque! Maltempo verso il sud nella giornata di martedì, nella prossima pagina le aree meridionali interessate dai fenomeni.