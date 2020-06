METEO – PIOGGE ed INONDAZIONI in POLONIA, fino a 150 mm nella scorsa notte con fiumi esondati; il video dell’evento

Meteo estremo nel mondo: numerosi eventi di severo maltempo negli ultimi giorni

Meteo – Ben trovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! L’ultimo periodo risulta decisamente dinamico dal punto di vista meteorologico non solo in Italia, ma anche sul resto del mondo. Evento meteo estremi, infatti, sono all’ordine del giorno ed anche nella giornata odierna abbiamo deciso di raccontarvi quanto accaduto oltre i confini italiani. Nella giornata di ieri vi abbiamo documentato del tornado che si è abbattuto martedì 16 giugno nella città di Ayagoz, nel Kazakhstan, mentre nell’editoriale di stamane della violenta grandinata che ha interessato ieri parte della Croazia; è notizia della scorsa notte, invece, di piogge alluvionali che hanno colpito la Polonia e che saranno oggetto di discussione nella prossima pagina.

Meteo Italia in peggioramento: dal pomeriggio nuovi temporali

Meteo – Prima di addentrarci nell’evento di cronaca estera, facciamo una breve panoramica sulle condizioni meteo che caratterizzeranno le prossime ore la nostra Nazione; infatti se attualmente splende il sole su gran parte delle regioni, nella seconda parte di giornata si assisterà ad un radicale mutamento delle condizioni meteo. La vasta area di bassa pressione si Balcani, riuscirà a pilotare nelle prossime ore correnti più fresche ed instabili verso l’Italia; piogge e temporali tenderanno ad interessare inizialmente i settori montuosi per poi estendersi verso le aree di pianura di Umbria, Lazio, Campania e Toscana, localmente fin le coste del grossetano. Andrà meglio sulle due Isole Maggiori, la Pianura Padana e lungo le coste dove prevarranno le schiarite.

Temperature in aumento, fino a +30°C nelle prossime ore

Non solo temporali e piogge nelle prossime ore, ma si osserverà anche un deciso aumento delle temperature; già in questa prima parte di giornata le colonnine di mercurio hanno raggiunto i +26°C su città come Torino, Milano, Verona, Roma, Napoli e Catania, con tendenza all’ulteriore aumento nelle prossime ore quando si potranno toccare i +30°C. Caldo atteso in accentuazione con l’inizio della prossima settimana, quando la prima ondata di caldo, del mese di giugno, interesserà in particolare la Sardegna, nord Italia e le regioni tirreniche; punte fino a +35°C su tali settori, mentre le massime saranno più contenute all’estremo sud e medio Adriatico, grazie ad una residua circolazione orientale.