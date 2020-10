METEO – PIOGGE, GRANDINATE e VENTI di BURRASCA TRAVOLGONO Cordoba, case e strade ALLAGATE, diversi DANNI, i dettagli

Temporaneo miglioramento in atto

Dopo il transito di un cavo atlantico che ha interessato la nostra Penisola tra la giornata di venerdì e quella di sabato che ha portato un peggioramento delle condizioni meteo sull’intero territorio peninsulare, seppur con diverse tempistiche, il tempo risulta in miglioramento quest’oggi: la lacuna barica lasciata dall’abbandono definitivo del cavo atlantico verso i quadranti nordorientali infatti viene colmata dalla risalita dell’Anticiclone. Tuttavia, questa rimonta anticiclonica è destinata ad avere durata brevissima, in quanto già a partire da questa sera un nuovo tentativo di affondo porterà i primi effetti sulla Liguria.

Disagi e allagamenti in Toscana nella nottata di ieri

Sebbene il fronte di maltempo non abbia presentato caratteri particolarmente estremi, con piogge e acquazzoni perlopiù di moderata intensità e solo localmente e per brevi tratti intensi, non sono mancate alcune criticità in Italia dovute proprio all’instabilità: nella notte di ieri infatti, piogge intense hanno interessato localmente la Toscana e in particolare la località di Arezzo, dove diversi sono stati gli allagamenti e i relativi disagi ad essi connessi. Altrove la situazione non ha registrato particolari criticità, con temperature che sono rimaste sostanzialmente invariate o tendente al leggero ribasso.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Mentre in Italia quest’oggi si assiste a condizioni meteo totalmente stabili, nonostante alcuni disturbi nuvolosi talvolta massicci, nel resto del mondo non si può dire lo stesso, e in particolare l’America Latina continua a venir interessata da fenomeni grandinigeni rilevanti che portano non solo disagi, ma anche parecchi danni. E’ il caso di qualche settimana fa in Colombia, mentre nelle scorse ore, stando a ciò che si apprende dal sito “cadena3.com” un violento fenomeni di grandine accompagnato da raffiche di vento altrettanto burrascose ha portato diverse criticità nella città di Cordoba, in Argentina, come vedremo nel prossimo paragrafo.