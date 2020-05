METEO – PIOGGE incessanti provocano TERRIBILI INONDAZIONI: macchine travolte da fiumi di acqua e fango – VIDEO di quanto accaduto in Iran

Meteo Italia: tempo in miglioramento, salvo residui temporali

Meteo – Sull’Italia le condizioni meteorologiche risultano in deciso miglioramento, grazie all’espansione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale di un vasto promontorio anticiclonico. Il tempo, tuttavia, non risulterà ovunque stabile nelle prossime ore, complice residue infiltrazioni umide in quota, responsabili dello sviluppo di nubi cumuliformi e temporali sui settori interne del Centro-Sud. Ampie schiarite saranno protagoniste lungo le coste e gran parte del Nord Italia, dopo le nevicate abbondanti che hanno interessato nelle ultime ore i settori alpini occidentali. Le temperature risulteranno decisamente calde per il periodo, con punte massime attese nelle prossime ore fino a +25/+27°C sui settori interni del Lazio ed attorno ai +22/+24°C sul resto dell’Italia.

Anticiclone in arrivo da domani, fase calda e stabile nei prossimi giorni

Meteo – Gli acquazzoni ed i temporali a ciclo diurno in sviluppo nelle prossime ore, saranno gli ultimi disturbi sull’Italia, prima dell’arrivo di una fase stabile ed estiva; la presenza ad ovest della Penisola Iberica di una vasta area ciclonica, sta favorendo l’espansione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, proteggendo nei prossimi giorni anche l’Italia da eventuali insidie perturbate; le temperature subiranno un diffuso aumento, portandosi localmente attorno ai valori degni del mese di Giugno. Dopo aver fatto una panoramica sulle condizioni meteorologiche in Italia, è giunto il momento di analizzare cosa sta accadendo nel resto del mondo; eventi meteo estremi, negli ultimi giorni stanno interessando diversi Stati sia dell’America, ma anche dell’Asia. Oggi vi parleremo di cosa è accaduto in Iran.

Eventi meteo estremi nel mondo: tornado, grandinate e violente inondazioni

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel corso degli ultimi giorni sono accaduti numerosi eventi meteo estremi nel mondo; in particolare nella giornata di venerdì 1 maggio, è il Messico ad aver attirato l’attenzione sulle cronache meteo: una violenta grandinata, infatti, ha interessato la città di Atizapàn, ricoprendo la località di una coltre bianca, provocando con la successiva fusione allagamenti e seri disagi alla circolazione. Nella giornata di ieri, invece, vi abbiamo parlato di un altro evento meteo estremo che ha interessato il Messico, dove una serie contemporanea di tornado hanno interessato lo stato di Puebla, ma fortunatamente secondo fonti locali non risultano danni o vittime. Oggi, invece, vi parleremo di quanto accaduto nella giornata di ieri nello Stato dell’Iran.