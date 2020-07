METEO – Piogge intense e TEMPORALI causano FRANE e ALLAGAMENTI in alta Valtellina: 50 persone evacuate e strade interrotte

Piogge e forti temporali sull’arco alpino e prealpino

Siamo nel cuore dell’estate e proprio in queste ore sta prendendo piede una rimonta africana che andrà ad interessare tutta la nostra penisola. Temperature elevate da nord a sud con occasionali rovesci solo su Alpi e Prealpi. Punte di 40 gradi si toccheranno anche oggi in molte zone del centro e del sud, specie zone interne e Sardegna. Situazione diverse sull’estremo nord del Paese che non risulta adeguatamente protetto dall’alta pressione e intensi temporali si vengono a formare sia a causa riscaldamento diurno che ad infiltrazioni più instabili da nord-ovest. Situazioni temporalesche che riescono a portare un temporaneo refrigerio nelle ore serali sia sulle Alpi che sulle Prealpi. ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME ORE

Violento temporale in alta Valtellina causa evacuazioni e danni

Purtroppo però il prezzo da pagare è quello di assistere a fenomeni meteo molto violenti, come accaduto la notte passata in Trentino. Tra la serata di ieri e questa notte invece, un’altra scia di temporali ha colpito parte del nord Italia con grandinate violente e danni, soprattutto sull’alta Lombardia e ancora una volta in Trentino e alto Veneto. Un violentissimo temporale ha colpito ore fa la Valtellina, zona di Sondrio, causando danni e costringendo all’evacuazione di circa 50 persone, come si legge su sondriotoday.it. Super lavoro dei Vigili del Fuoco di Bormio e Livigno, impegnati in varie situazioni a causa di frane e allagamenti. Su tutti le interruzioni la Strada Statale 38 dello Stelvio, dal 105 al 107 chilometro, nel tratto compreso tra i Bagni Vecchi e la IV^ Cantoniera, e la strada che da Livigno sale verso il passo della Forcola.

Situazione meteo in ulteriore peggioramento

La situazione meteo sulla zona resterà instabile nelle ore pomeridiane e serali e saranno da mettere in conto ulteriori rovesci anche intensi. Inoltre, proprio dalla giornata di domani l’attività temporalesca si accentuerà ulteriormente e precederà il passaggio di una perturbazione al nord Italia attesa nella giornata di domenica, perturbazione che andrà ad interessare anche il centro e parte del sud ad inizio della prossima settimana. Spostiamoci ora nel mondo e andiamo nello Yemen dove la situazione resta critica e il maltempo sta continuando a colpire il Paese, soprattutto il settore occidentale, dove fango, detriti e alluvioni lampo hanno provocato la morte di decine di persone. ALLUVIONE IN INDONESIA CAUSA ALMENO 21 MORTI