METEO: piogge, temporali e neve sferzano l’Italia, ecco le zone più colpite

Anticiclone sempre latitante, il maltempo tiene sotto scacco l’Italia

Dopo un mese di ottobre dai tratti più estivi che autunnali, ci sta pensando novembre a traghettarci nell’inverno ormai prossimo: ricordiamo infatti che l’autunno meteorologico si concluderà proprio il 30 novembre, non solo in Italia ma in tutto l’emisfero boreale. Sulla nostra Penisola nelle ultime settimane si sono date il cambio una serie di perturbazioni foriere sia di maltempo che di aria più fredda, con acquazzoni e temporali che localmente hanno assunto anche carattere di nubifragio, insieme alla neve che è caduta abbondantemente specie sulle Alpi. Anche quest’oggi, martedì 19 novembre, la situazione meteo non sarà molto diversa da quella appena descritta, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo: l’anticiclone infatti è latitante, con una nuova perturbazione che porta maltempo a tratti molto intenso.

Perturbazione in transito sulla nostra Penisola

La settimana si è aperta ancora una volta sotto il segno del maltempo sull’Italia, con una nuova perturbazione atlantica che ha messo la nostra Penisola nel mirino. In particolare, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, il responsabile di questo peggioramento meteo è un minimo di bassa pressione con valori al livello del mare fino a 1010 hPa che si trova ora tra la Corsica e il Mar Ligure. In tale situazione, le regioni più esposte al maltempo sono quelle settentrionali, quelle tirreniche e la Sardegna ma attenzione che non mancheranno acquazzoni e temporali anche al Sud Italia, con la coda di questa perturbazione che si estende fino al nord Africa.

Acquazzoni, temporali intensi e neve a quote medie nelle prossime ore

Questa mattina il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla Sicilia. Secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, i temporali più intensi sono attesi specie su Liguria, alta Toscana e Sicilia. Sulle Alpi la neve cadrà a tratti copiosa, con fiocchi che potrebbero spingersi ancora a quote collinari dopo le nevicate di questa notte sul basso Piemonte, come spiegato dal nostro meteorologo Roberto Schiaroli. Durante le ore pomeridiane, il fenomeni tenderanno generalmente ad attenuarsi al Nord Italia, con la quota neve che salirà fino a 1200-1400 metri sulle Alpi: attenzione ancora a qualche temporale specie in Liguria. Il maltempo però non darà tregua al resto della Penisola, con solo il medio versante adriatico che rimarrà più asciutto.