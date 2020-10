METEO – PIOGGE torrenziali a DAR ES SALAAM causano gravi INONDAZIONI, almeno 12 le vittime; il video

Meteo estremo nel mondo, nuove alluvioni causano inondazioni e vittime

Ben ritrovati a tutti i cari lettori con la nostra consueta rubrica riguardante gli eventi meteorologici estremi al di fuori dei nostri confini nazionali. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato delle inondazioni che hanno colpito negli ultimi giorni diverse zone dell’India, causando purtroppo almeno 27 vittime; piogge torrenziali che non hanno risparmiato il Vietnam dove si contano almeno 13 vittime. Nella prossima pagina di questo editoriale vi parleremo invece delle inondazioni avvenute a Dar Es Salaam, Tanzania, non prima però di aver fatto una rapida panoramica anche sulle condizioni meteorologiche attese nel nostro Paese.

Meteo Italia con residua instabilità nel weekend

Come detto, prima di addentrarci nell’evento alluvionale avvenuto in Tanzania, facciamo una rapida panoramica sul tempo che ci attende in questo fine settimana in Italia. Il weekend trascorrerà all’insegna della residua instabilità sulle regioni centro-meridionali, ancora parzialmente influenzate dalla circolazione fresca ed instabile. Acquazzoni e temporali attesi in particolare nella giornata odierna sui settori meridionali Peninsulari, specie tirrenici, Lazio, Abruzzo e zone interne della Toscana. Maggiori schiarite al nordovest, interessato da un aumento del campo barico; domenica di tempo stabile su gran parte dell’Italia, seppur con nubi irregolari al sud a cui potranno seguire occasionali acquazzoni su Puglia e zone interne tirreniche.

Anticiclone in arrivo la prossima settimana

Meteo – Con questo fine settimana si concluderà la prolungata fase di maltempo e temperature inferiori la norma che sta interessando l’Italia da diversi giorni. La discesa a largo del Portogallo di una saccatura, infatti, favorirà l’espansione di un promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo centrale, coinvolgendo anche l’Italia. Tempo più stabile è atteso per la prossima settimana su gran parte delle regioni, con temperature attese in deciso aumento, anche di 10°C sui settori montuosi. Nebbie e nubi basse potranno prendere forma sulla Pianura Padana e zone interne del centro, specie durante le ore più fredde della giornata.