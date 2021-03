METEO – PIOGGE TORRENZIALI colpiscono il Kashmir, TRAVOLTA da una FRANA una scuola di Kupwara

Bel tempo in tutta Italia salvo isolati piovaschi, occhio a qualche possibile rovescio sull’alto Piemonte in serata

Dalle immagini satellitari quest’oggi pervenuteci erano piuttosto evidenti condizioni meteo di generale stabilità sull’Italia unita alla presenza di cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Addensamenti maggiori solo sull’alto versante tirrenico a causa dello scorrimento di correnti più miti al di sopra di un mare più fresco: tali addensamenti tuttavia non hanno mancato di portare isolate eccezioni di maltempo in particolare nello spezzino; inoltre, un lieve peggioramento con l’ingresso dei primi rovesci sull’alto Piemonte sarà possibile in serata.

Rapida e blanda perturbazione nel weekend

L’ingresso di qualche plausibile piovasco sull’alto Piemonte nel corso della tarda serata odierna, sarà il monito di un rapido e blando peggioramento che interesserà la nostra Penisola durante il prossimo fine settimana ormai imminente. Rovesci anche nevosi sulle Alpi interesseranno però essenzialmente alcune zone del nord Italia, quelle più settentrionali nella giornata di domani 27 marzo. Per domenica l’instabilità scivolerà verso oriente interessando il basso Friuli con fenomeni mediamente deboli o al più moderati.

Piogge torrenziali colpiscono la fascia tropicale asiatica

Un evento calamitoso ha colpito ancora una volta i Paesi orientali. Dopo che inondazioni hanno letteralmente travolto i settori est dell’Australia, dove si sono rese necessarie maxi-evacuazioni e dove purtroppo ci sono stati anche 2 morti, piogge torrenziali interessano da 4 giorni consecutivi molte zone della fascia tropicale asiatica, tra cui il Kashmir. Qui infatti, si sarebbero registrati dei danni in particolare a Kupwara, come vedremo nel prossimo paragrafo.