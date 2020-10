METEO – PIOGGE TORRENZIALI e violente GRANDINATE colpiscono Trinidad: DANNI e ferite almeno 30 persone

Il maltempo minaccia nuovamente l’Italia

A seguito della violenta ondata di maltempo che ha flagellato soprattutto le regioni nordoccidentali con accumuli di pioggia da record in alcune zone del Piemonte, l’instabilità torna a minacciare l’Italia, con le piogge che stanno attualmente colpendo la Liguria e la Lombardia e che nelle prossime ore si estenderanno su buona parte delle regioni del centro-nord. Questo grazie ad un nuovo impulso perturbato di origine polare marittima che causerà anche un calo delle temperature e un abbassamento della quota neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fin sui 1500/1600 metri, più bassa solo sull’alto Piemonte

Nelle prossime ore un ulteriore impulso di maltempo favorirà l’ingresso di correnti nettamente più fredde in Italia rispetto a quanto riscontrato fin ora negli ultimi giorni. Ciò determinerà conseguentemente un calo delle temperature non solo in pianura, ma anche in quota, con l’abbassamento della quota neve che si attesterà sulle Alpi lombarde e quelle al confine con il Trentino intorno ai 1500/1600 metri con fenomeni intensi. Quota neve più bassa solamente sulle zone dell’alto Piemonte, dove si attesterà intorno ai 1200/1300 metri, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Grandinate sferzano il centro-sud America

E’ da alcuni giorni che episodi grandinigeni sono tornati a sferzare le zone del centro-sud America. Nei passati giorni violente grandinate anche di grandi dimensioni avevano interessato diverse zone della Colombia, portando danni ingenti e anche strutturali soprattutto all’Università della sua Capitale. Nel presente editoriale invece, ci manteniamo nell’America Latina spostandoci però in Bolivia dove, stando a ciò che si apprende dal sito “opinion.com.bo” si sarebbero abbattute altre grandinate in grado questa volta di portare persino il ferimento di alcune persone.