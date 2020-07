METEO – PIOGGE TORRENZIALI in Giappone causano diverse INONDAZIONI, ci sono almeno 18 morti, VIDEO

Condizioni meteo in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi

Sebbene, come vedremo nel prossimo paragrafo, persistano nel corso di questo pomeriggio alcune note di maltempo che stanno colpendo solo poche zone del Paese, nella giornata odierna dal satellite meteorologico è piuttosto evidente il miglioramento delle condizioni meteo visibile soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove a prevalere sono i cieli pressoché soleggiati. Tale miglioramento segue una fase di duro maltempo che ha portato danni dapprima al nord soprattutto in Piemonte e Lombardia e poi anche al centro, colpendo in special modo il Lazio. Oggi peraltro al centro-nord si registra anche un aumento localmente sensibile della temperatura.

Qualche nota di maltempo in Calabria

Come accennato in precedenza, si fanno ancora notare in alcune zone del Paese gli effetti di una goccia fredda che momentaneamente risulta posizionata sul Mare Jonio. Tali flussi instabili in arrivo dai quadranti sudorientali, causano in Calabria lo sviluppo di temporali termoconvettivi estremamente localizzati nel corso di questo pomeriggio: essi risulteranno nonostante la loro brevità comunque intensi, con temperature in calo sensibile laddove colpiscono. Nonostante qualche addensamento interessi le zone interne della Campania e il ragusano e il siracusano, qui il tempo rimane e rimarrà asciutto e stabile.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

In una situazione meteorologica che torna apparentemente tranquilla sulla nostra Penisola, come è solito fare in questi casi andiamo a scrutare quanto invece di estremo accade nel mondo ovviamente sotto il punto di vista climatico. Nelle settimane passate abbiamo fatto vari cenni ad una stagione monsonica davvero attiva nella Penisola indiana e più generalmente negli Stati adiacenti al Golfo del Bengala, che non hanno mancato anche quest’anno di portare centinaia di morti a causa della frequentissima attività elettrica. Tuttavia quest’oggi ci spostiamo ancor più verso oriente e più precisamente in Giappone, come vedremo nel prossimo paragrafo.